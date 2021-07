Cecilia Rodriguez come avrà reagito di fronte alla confessione bomba, e del inaspettata, del suo fidanzato Ignazio Moser?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tra le coppie più amate del popolo della rete. La loro storia, nata sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5 durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha fatto, e fa, sognare milioni di italiani.

Che loro si amino alla follia è cosa ormai nota, così com’è conosciuta la gelosia della sorella minore di Belen. Anche durante il corso della recente esperienza di lui all’Isola dei Famosi, Cecilia non ha mai nascosto di essere una donna gelosa. Per questo motivo gli utenti della rete sono curiosi di sapere com’è ha reagito di fronte alla recente confessione del suo compagno che ha deciso di rispondere ad un utente della rete che gli ha chiesto con quale naufraga ci avrebbe provato in Honduras se non fosse stato fidanzato.

La risposta di Ignazio Moser non si è fatta attendere, ma anche la reazione della sua Cecilia.

Ignazio Moser fa una confessione su Valentina Persia: la reazione di Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser ha confidato che qualora fosse stato single, durante il corso dell’esperienza all’Isola dei Famosi, ci avrebbe provato con Valentina Persia. In quanto ritiene che quest’esperienza le abbia fatto più che bene. In quanto la comica ora sprizza femminilità da tutti i pori ed è riuscita ad ottenere una linea davvero niente male.

“Io non l’ho mai nascosto nemmeno a L’Isola dei Famosi” ha precisato il cognato di Belen su Instagram, mentre era intento a rispondere alla curiosità dell’utente della rete. “Valentina Persia sarebbe stata la mia prima scelta” ha confidato il giovane Moser. “Devo dire che L’Isola le ha fatto davvero bene. La vedo in forma, complimenti” ha aggiunto, riferendosi direttamente alla sua compagna di viaggio. “Sprizzi femminilità da ogni poro” ha poi concluso, ma come avrà reagito Cecilia di fronte a queste parole?

Almeno per il momento Cecilia Rodriguez ha preferito il silenzio, senza commentare le dichiarazioni del suo compagno. Molto probabilmente perché sa che nelle sue parole non c’è alcuna malizia e che tra lui e Valentina si è creato un bellissimo rapporto di amicizia.

Cecilia e Ignazio sono più innamorati che mai e nulla o nessuno potrà mai scalfire quel sentimento che da anni li lega. Tant’è che durante lo scorso anno, Belen aveva confidato che stavano pensando di mettere su famiglia perché desiderosi di portare aventi un progetto di vita insieme.