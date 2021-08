Amici 21, Arisa grande assente: esce la bomba, cosa è successo davvero

Arisa a bocca asciutta. Le trattative non vanno a buon fine e la cantante resta fuori da Amici ma che cosa è mancato? Scopriamolo insieme

Prima sì, poi no, poi forse. Il ritorno di Arisa nel cast di Amici di Maria De Filippi è stato oggetto di un vero e proprio tira e molla.

Adesso però sembra che le due parti siano giunte all’ultima parola: ad Amici 21 Arisa non ci sarà. Che cosa è accaduto? Proviamo a capirlo insieme.

LEGGI ANCHE –> Arisa, la dolorosa confessione prima di Amici: “Ho subito molestie”

Arisa fuori da Amici 21: che cosa è successo? Tutta la verità

Problemi personali e impegni lavorativi sembrano essersi uniti, creando una vera e propria cospirazione per sbarrare la strada di Arisa verso Amici 21. Vediamo insieme come è andato questo percorso.

Inizialmente Arisa pareva esser destinata a lasciare Amici per Pekin Express che andrà in onda su Sky. Tra i due programmi la cantante avrebbe però scelto alla fine Amici di Maria De Filippi, a tal punto che la produzione avrebbe deciso di “ricompensarla” aumentando il suo compenso.

Poi però la situazione è cambiata ulteriormente. Per ragioni personali Arisa avrebbe fatto dietrofront e così la produzione di Amici si è mossa per vagliare diverse alternative, ipotizzando anche di inserire Raimondo Todaro spostando di conseguenza la Cuccarini nel settore canto.

Ora però Arisa ci ripensa ancora una volta: avrebbe risolto i suoi impedimenti personali e sarebbe tornata a farsi viva ma trovando le porte oramai chiuse.

A ricostruire tutto ciò è stato il sempre informatissimo Davide Maggio ma le cose saranno andate veramente così? Questa è sul serio l’ultima parola rispetto alla controverà questione? Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE –> Tancredi e Arisa hanno litigato dopo Amici 20? Il gesto di lui spiazza tutti

Intanto Arisa sembra esser passata dall’avere un’ampia rosa di opzioni tra cui scegliere alla totale assenza di alternative. Né Amici né Pekin Express per lei che ora appare lettaralmente in cerca di un’occupazione: qualcuno vuole per caso offrire un lavoro alla cara Arisa? Lei garantisce serietà e, naturalmente, totale assenza di ripensamenti… almeno per il momento!