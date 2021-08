I capelli tinti andrebbero trattati e mantenuti con prodotti specifici. Scopriamo la beauty routine ideale e come il colore dei tuoi capelli che hai parla della tua personalità.

Tingere i capelli è ormai una pratica alla quale si rivolgono donne di ogni età e non soltanto quelle più mature che necessitano di coprire i capelli bianchi.

Colorare i capelli è una scelta di stile e sono molte le persone che non amano il proprio colore naturale e ricorrono alle colorazioni per capelli per regalare luce e personalità al proprio stile personale. Scopriamo come andrebbero trattati e protetti i capelli sottoposti a colorazione.

Capelli tinti: ecco come andrebbero mantenuti e trattati

Se avete i capelli tinti vi sarete resi conto che necessitano di idratazione e nutrimento, questo perché le formulazioni chimiche delle principali tinte per capelli utilizzate, recano questo effetto collaterale.

Viene da se che i capelli avranno bisogno di essere lavati e condizionati con prodotti specifici, che portino la dicitura ‘per capelli colorati’ e tra uno shampoo e l’altro, anche di un trattamento d’urto come una portentosa maschera capillare naturale che regalerà nuova vita alla chioma.

I capelli che sono stati tinti, necessitano di coccole e di essere trattati anche con oli vegetali che ne mantengano la bellezza, la lucentezza e anche la salute.

Soprattutto durante l’estate si avrà bisogno di proteggerli con uno spray specifico che allontani l’effetto nefasto che salsedine, raggi del sole e cloro possono avere sulla fibra capillare.

Bionda, castana, rossa o mora: dimmi che colore di capelli hai e ti dirò chi sei

Il colore di capelli che hai scelto parla molto di te e della tua personalità. Scopriamo i 4 profili di chi ha scelto di essere bionda, castana, rossa o mora.

1- Bionda

Si dice che gli uomini preferiscano le bionde e questo perché di solito chi sceglie di colorare i suoi capelli in questo modo è una donna dolce e sensibile che ama prendersi cura del prossimo. Questo carattere così delicato rischia però di incappare in qualche delusione importante soprattutto in amore e amicizia.

2- Castana

Le donne castane hanno una personalità davvero semplice e genuina, pronte sempre ad aiutare il prossimo, sono capaci di mediare anche le situazioni più complicate. Ottime amiche, sono sempre pronte a vedere il bello in tutto e tutti.

3- Rossa

Il rosso da sempre è simbolo di passione e le donne che scelgono di tingere i capelli in questa tonalità sono senza dubbio molto femminili e capaci di una sensualità molto spiccata. Le rosse non hanno paura di apparire se stesse in tutte le situazioni sia nella vita privata che lavorativa.

4- Mora

Le donne che hanno i capelli neri spiccando per la loro forte personalità, sempre decise e accattivanti, percorrono la loro strada senza mai perdere il loro vero obiettivo. Sono capaci di forte sensibilità verso il prossimo.