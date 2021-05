Tancredi e Arisa hanno litigato dopo Amici 20? Il gesto di lui spiazza tutti

Tancredi e Arisa, dopo la semifinale di Amici 20, hanno litigato? Il gesto di lui non lascia sperare per il meglio.

Tancredi è senza dubbio una delle rivelazioni di quest’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nonostante il suo enorme talento, e le canzoni orecchiabili, il giovane artista non è riuscito a conquistarsi il suo posto alla finale di quest’anno e non appena è tornato a casa non sono di certo mancati i primi gossip sul suo conto. Che cosa è successo?

Il cantante, come ormai noto, faceva parte del team capitanato da Arisa e Lorella Cuccarini, ma il pubblico del piccolo schermo è sempre rimasto piuttosto deluso da come il giovane è stato gestito all’interno della squadra, arrendo che la cantante abbia dato maggiore risalto a Raffaele, che ha terminato il suo percorso all’interno del serale qualche settimana fa.

Questo pensiero però potrebbe essere condiviso anche dal cantante stesso. In quanto dopo la sua eliminazione alla semifinale, avrebbe fatto un gesto che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione. Quale? Tancredi ha unfollowato Arisa dopo la semifinale. La notizia si è sparsa a macchia d’olio tra i fan e c’è chi sostiene che il cantante lo abbia fatto perché scontento di com’è andato il suo percorso insieme all’artista durante il serale, ma da parte sua non c’è stata alcuna dichiarazione a riguardo ma gli utenti della rete hanno notato un altro gesto sospetto.

Amici di Maria De Filippi: Tancredi unfollowa Arisa dopo la semifinale

Oltre ad aver levato il follow ad Arisa su Instagram, il giovane artista sembrerebbe aver fatto lo stesso anche con due membri della giuria di quest’anno. Chi? Con Stefano De Martino e Stash, leader dei The Kolors, che non ha mai nascosto la sua preferenza per Sangiovanni, votandolo ad ogni esibizione portata sul palco di Amici 20.

Certo, non è detto che Tancredi li seguisse prima di iniziare la sua avventura al serale, ma agli utenti della rete è apparso piuttosto strano che tra i profili da lui seguiti non ci siano proprio i due giudici e la sua coach. C’è ance chi sostiene che l’ex concorrente di Amici 20 lo abbia fatto perché durante la semifinale Arisa sembrava fare il tifo per Aka7seven e non per lui, ma queste sono soltanto le ipotesi del pubblico del piccolo schermo che non è detto corrispondano poi alla realtà dei fatti.

Tancredi ha unfollowato arisa su Instagram. pic.twitter.com/xPBy37gsAA — Tancredi News (@tancredinews_) May 10, 2021

Tancredi dopo Amici 20 sembra essere più concentrato che mai sui suoi impegni nel campo della musica e almeno per il momento ha scelto di non replicare di fronte ai gossip che lo vedono protagonista in queste ore.