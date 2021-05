Antonino Spinalbese prende in giro Belen Rodriguez: la reazione di lei

Antonino Spinalbese ha mostrato un lato diverso di sé, prendendo in giro la sua compagna Belen Rodriguez, stanca a causa della gravidanza.

Antonino Spinalbese è noto al pubblico del piccolo schermo e non per essere il nuovo compagno di Belen Rodriguez. La bella modella argentina, però, dopo alcune storie d’amore vissute al centro dell’attenzione mediatica, ha scelto di viversi questa nuova relazione in forma diversa. Tant’è che Spinalbese, che a breve diventerà papà per la prima volta, non ha fatto alcuna apparizione televisiva o tantomeno rilasciato interviste, nonostante sia uno dei nomi più ricercati dai media.

Sui social Antonino appare piuttosto serioso, tant’è che ancora deve fare breccia nel cuore dei fedeli sostenitori cella Rodriguez che sui social continuano a fare paragoni con il passato di lei. Nelle scorse ore, però, la bella modella argentina ha lasciato di mostrare un lato completamente diverso del suo compagno. Quello ironico, divertente e spensierato che non era ancora trapelato, almeno a livello pubblicato, durante il corso di questi mesi in cui i due si sono scelti.

Belen ha pubblicato un video in cui Antonino Spinalbese la prende in giro, imitando i gesti di lei quando dice di essere stanca a causa della gravidanza.

Belen Rodriguez imitata da Antonino Spinalbese: lei lancia “un appello”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Nelle instagram stories di Belen Rodriguez, potete trovarne un piccolo estratto alla fine di questo articolo, si intravede un Antonino Spinalbese un po’ diverso rispetto a quello che il pubblico ha avuto modo, per quanto poco, di poter conoscere durante il corso di questi mesi. In quanto appare felice e spensierato. La coppia, infatti, insieme alla famiglia di lei, in occasione della festa della mamma, ha scelto di trascorrere un weekend rilassante in Toscana e il divertimento non è di certo mancato, visto che l’ex hairstylist non ha perso tempo prendendo in giro, in maniera bonaria, la sua compagna.

Antonino Spinalbese ha preso in giro Belen Rodriguez, che di recente ha fatto una nuova confessione, indossando una finta pancia. In modo tale da poterla imitare in tutto e per tutto quando i due si ritrovano a casa da soli e lei si lascia andare a qualche piccolo sfogo su quanto sia difficile e faticoso portare al termine una gravidanza.

“Secondo me gli uomini dovrebbero provare cosa vuol dire“ ha commentato lei, chiedendo il supporto dei suoi fedeli sostenitori, facendo maggiormente appello alle donne che la seguono, ma Antonino ha continuato con la sua imitazione che ha divertito tutti i presenti. Tra cui il fratello minore di lei, Jeremias.

Belen e Antonino sembrano vivere un periodo d’oro, in attesa che la loro Luna Marie venga finalmente al mondo.