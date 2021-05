Amici 20, sai chi è il padre di Tancredi? E’ un personaggio molto famoso

Ad Amici 20 non è sfuggita la canzone dedicata da Tancredi a suo padre, ma chi è lui? E’ un personaggio molto famoso.

Ad Amici 20, qualche settimana fa, non sono sfuggite dall’attenzione dei telespettatori alcune barre scritte e cantante dal cantante Tancredi sul brano Figli delle stelle. I versioni hanno catturato anche l’attenzione di Maria De Filippi che per delicatezza non ha voluto indagare oltre quelle parole, ma ha chiesto al concorrente se per lui avessero un significato speciale visto che ci teneva in particolar modo a presentarle in studio.

Il giovane artista ha preferito non replicare, segno di quanto fosse forte quello che aveva espresso poco prima su quel palco, ma in maniera inevitabile è nata nel cuore del pubblico del piccolo schermo una certa curiosità verso quei versi ed in particolar modo di sapere chi è l’uomo a cui sono rivolte. Ovviamente il brano si riferisce a suo padre e non tutti sanno che è un uomo molto famoso. Voi conoscete il padre di Tancredi di Amici 20?

Papà di Tancredi di Amici 20: un personaggio noto nel mondo della moda

Il papà di Tancredi di Amici è un uomo molto noto, ma prima di vedere insieme chi è, ricordiamo quali sono le barre cantante durante il corso del serale che hanno catturato l’attenzione di Maria De Filippi e di tutto il pubblico che interessato ha ascoltato quello che lui aveva voglia di raccontare.

“Io sono figlio di mio padre e delle mie scelte. Io sono figlio di mia madre e delle sue scelte. Io sono figlio della terra e delle sue storie. Io sono figlio dell’amore e della mia guerra. Io sono figlio della pioggia e delle mie delusioni. Io sono figlio dell’estate e delle discoteche. Io sono figlio della rabbia e delle mie decisioni” ha cantato il giovane artista ed ecco a chi sono rivolte queste parole.

LEGGI ANCHE –> Amici 20: perché Aka7even si chiama così? Dolorosa verità dietro il suo nome

Il padre di Tancredi è Alberto Cantù Rajnoldi. Se il nome forse non vi suggerisce nulla, vi lasciamo la sua professione che sicuramente vi sbloccherà qualcosa: è il direttore creativo di Armani da ben 25 anni. Mentre sulla mamma di Tancredi si sa che è una pittrice ed il suo nome è Angela.

QUESTA SERA ore 21.20 la SEMIFINALE del Serale di #Amici20! Tutti sintonizzati su Canale 5 e pronti a scoprire chi saranno i finalisti? pic.twitter.com/8GjzlRIfhA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 8, 2021

Il giovane artista, come accaduto durante il corso dell’appuntamento di Amici di Maria De Filippi a cui si è fatto riferimento, ha preferito non sbilanciarsi sul suo rapporto con i genitori.