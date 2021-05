Andrea Giambruno e Ginevra sono rispettivamente il compagno e la figlia di Giorgia Meloni: “Noi facciamo squadra”.

Giorgia Meloni è uno dei personaggi appartenenti alla politica più chiacchierati degli ultimi tempi. Sulla sua visione politica, il pubblico del piccolo schermo è ben preparato, ma purtroppo non conosce tantissime informazioni per quello che riguarda la sfera privata della sua vita.

E’ comprensibile, dunque, essendo lei molto esposta a livello mediatico, che si abbia una certa curiosità nello scoprire qualche informazione in più su di lei e sulla sua vita. La Meloni, infatti, oltre a svolgere la sua professione nell’ambito politico, è anche una mamma a tempo pieno ed ha un compagno. Ginevra e Andrea Giambruno riempiono le sue giornate e la rendono felice. Scopriamo insieme qualche curiosità in più sul compagno e la figlia di Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni: chi sono il suo compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra

Iniziamo da Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni. Andrea è nato a Milano nel 1981 ed è un po’ più piccolo della Meloni, tra loro, infatti, ci sono 4 anni di differenza, ma nonostante questa piccola differenza anagrafica la coppia condivide gli stessi ideali e valori.

Laureato in filosofia, Giambruno lavora nel mondo dello spettacolo e della tv. Precisamente dietro le quinte del piccolo schermo, in quanto svolge la professione di autore televisivo ed è proprio in tv che i due hanno avuto modo di potersi conoscere ed iniziare la loro storia d’amore.

Secondo alcune indiscrezioni, la scintilla tra loro sarebbe scoccata quando lei prese parte ad una puntata di Quinta Colonna e da quel momento non si sarebbero mai più separati. Contrariamente a quanto molti possano sospettare, il compagno di Giorgia Meloni non soffre affatto del suo ruolo politico, anzi. Come per la sua professione, preferisce restare dietro le quinte e non davanti all’occhio indiscreto delle telecamere.

“L’amore ha senso se riesci a fare squadra“ aveva raccontato la Meloni ai microfoni di Silvia Toffanin. “Non parliamo di matrimonio, anche se credo nei suoi principi” ha poi confidato. “È come se le cose fossero già in equilibrio“.

Il 2016 rappresenta un anno molto importante per Giorgia. In quanto è l’anno in cui è diventata mamma di Ginevra Giambruno. Il legame tra le due è molto forte. Tant’è che la Meloni la definisce come la sua impresa più riuscita. Anche se non ha potuto nascondere di aver provato una certa sofferenza quando durante il periodo della gravidanza si ritrovava a leggere alcuni commenti rivolti contro di lei e la sua bambina, in cui degli haters speravano che la sua gravidanza potesse non andare a buon fine.

📺 Questo pomeriggio Giorgia #Meloni sarà ospite di Silvia Toffanin a #Verissimo, su Canale5. Da non perdere. La seguite insieme a noi? pic.twitter.com/uglPLiQDUp — Fratelli d’Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) May 8, 2021

Ginevra Giambruno, la figlia di Giorgia Meloni, è colei che le dona la felicità e la gioia di essere diventata mamma.