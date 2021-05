Il grano saraceno nell’impasto dei panzerotti? É il segreto per renderli più digeribili ma gustosi lo stesso, con un ripieno tutto vegetariano

Un classico della cucina popolare italiana, in particolare quella pugliese, reinterpretato però in chiave più leggera e digeribile per tutti.

Sono i panzerotti vegetariani con grano saraceno, riempiti con un delicato ripieno a base di melanzane passate alla griglia e condite con dei pomodori secchi, prezzemolo, aglio e olio.

L’impasto con grano saraceno e una farina forte è adatto ai vegetariani, ai celiaci ma in realtà a tutti perché non toglie nulla al gusto di questi panzerotti.

Provateli con la famiglia o con gli amici, in ogni occasione sarà un successo.

Panzerotti vegetariani con grano saraceno

Noi vi diamo la ricetta e un esempio di impasto. M a in realtà potete riempire questi panzerotti vegani con tutto quello che vi piace, anche dolce.

Ingredienti:

Per l’impasto

130 g di farina 2

20 g di farina di grano saraceno

60 g di latte di soia

1 cucchiaino di lievito alimentare in scaglie

1 cucchiaio di olio extravergine

40 ml di acqua

1 pizzico di sale

Per il ripieno

2 melanzane medie

3 pomodori secchi

1 ciuffo di prezzemolo

1 spicchio d’aglio

olio extravergine di oliva q.b.

sale q.b.

Preparazione:

Partite mescolando le due farine e setacciandole insieme al pizzico di sale. Poi versatele sul piano di lavoro facendo la classica fontana e all’interno versate l’olio già mescolato con l’acqua e il latte di soia.

A quel punto cominciate ad impastare, lavorando bene e con forza per almeno una decina di minuti fino a quando è tutto ben amalgamato. Dovete ottenere un panetto liscio e morbido.

Poi lasciatelo riposare coperto dalla pellicola alimentare per almeno mezz’ora

Intanto che aspettate, potete preparare il ripieno dei vostri panzerotti vegani con grano saraceno. Lavate e sbucciate le melanzane, poi affettatele sottilmente e passatele sulla griglia molto calda. Quando sono tutte pronte, lasciatele raffreddare. Poi mettetele in un mixer insieme ai pomodori secchi, allo spicchio di aglio, al prezzemolo, all’olio e al sale. Frullate e tenete da parte.

Riprendete l’impasto dei vostri panzerotti e dividetelo in quattro parti uguali. Poi appiattitelo con un mattarello, dello spessore di una piadina.

Spalmate un po’ del ripieno su una metà del panzerotto e chiudete con l’altra formando la classica mezzaluna, sigillando bene i bordi con i rebbi di una forchetta.

Infine cuocete in una padella antiaderente 3-4 minuti per lato a fiamma media, fino a quando sono ben cotti. Togliete e poi mangiate ancora caldi oppure leggermente intiepiditi.