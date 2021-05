I 5 must have delle t-shirt: ti sveliamo quelle che dovrai assolutamente avere per l’estate

La t-shirt è un elemento imprescindibile nel guardaroba di ciascuna di noi: ti sveliamo i 5 must have che dovrai assolutamente avere per l’estate.

Alzi la mano chi non ha una t-shirt nell’armadio. Le magliette a maniche corte sono uno dei capi più utilizzati in un guardaroba.

Protagoniste in estate, le t-shirt sono un capo imprescindibile anche in primavera e in autunno. Addirittura i meno freddolosi le indossano anche in inverno sotto a felpe e pullover.

Ma qual è la tendenza delle t-shirt per l’estate in arrivo? Scopriamo i 5 must have che dovrai assolutamente avere per essere alla moda.

Ecco i 5 must have delle t-shirt che dovrai avere per l’estate

La t-shirt è uno dei capi must have di ogni guardaroba. Se pensiamo poi a quella bianca si può davvero utilizzare in tantissimi outfit diversi, da quelli più eleganti ai più casual.

Ma quali sono le t-shirt che andranno per la maggiore quest’estate? Ecco i 5 must have che tutte dovremmo acquistare.

1) T-shirt smanicata

Già vi avevamo parlato la scorsa estate della muscle tee la t-shirt con le spalline e senza maniche. Quest’anno la ritroviamo in un formato più o meno simile, sia con la spallina che senza. Sono tante le aziende che la propongono nelle loro collezioni. Qui sopra un modello di H&M che si può acquistare sul sito.

2) Maniche a sbuffo

Le maniche a sbuffo continuano a farla da padrone. Ne avevamo già ampiamente parlato qui. E anche le t-shirt estive non sono esenti da questo trend. Ecco qui un modello di Shein color lilla, uno dei colori must di stagione.

3) T-shirt tye dye

Tornata prepotentemente alla ribalta la stampa psichedelica tipica della cultura Hippie degli anni ’70 la fa da padrone. L’effetto tye dye su accessori e abbigliamento è uno dei veri trend di questa stagione e qui puoi scoprire come abbinarlo. Una t-shirt in stile tye dye non può perciò mancare nel tuo guardaroba per l’estate.

4) Cropped

E anche quest’anno vanno di moda le magliette “cropped” ovvero ritagliate. La maglietta corta, già intravista la scorsa estate, continua ad andare per la maggiore. Da quelle tinta unita, a quelle con il nodo in vita, passando per il tye dye, alle stampe fantasia. La t-shirt cropped la ritroviamo un po’ in tutte le collezioni: dai marchi del fast fashion passando per quelli sportivi alle etichette di lusso. Insomma un vero e proprio must have.

5) Maniche con volant

Ed eccoci ai volant. Anche loro continuano a destare l’interesse della maggior parte delle aziende di moda. Se ne trovano davvero di tutti i generi. Dagli inserti in tulle, a quelli in tessuto qui tre modelli. Il primo Vero Moda che si può acquistare sul sito Zalando, mentre gli altri due sono a marchio Zara. Per acquistare quella in azzurro ecco il link. Mentre per quella a destra bianca ecco il link.