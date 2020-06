Muscle Tee | La t-shirt con le spalline must have dell’estate 2020

Una t-shirt con le spalline è il must have dell’estate 2020. Si chiama muscle tee e sono tutte impazzite per lei.

Sta letteralmente spopolando sul web e nei principali siti di abbigliamento. Si chiama muscle tee ed è la t-shirt più in voga dell’estate 2020.

Una maglia che si prepara ad essere il must have della stagione più calda dell’anno e che tutte cercano disperatamente visto che in molti negozi è già in sold out.

Ma cos’ha di particolare questa maglietta? È una via di mezzo tra una canotta e una t-shirt passepartout con la particolarità di avere delle spalline importanti.

Muscle tee perché è il capo must have dell’estate 2020

Si appresta ad essere l’indumento più indossato dalle più glam. È la muscle tee la t-shirt protagonista indiscussa dell’estate 2020.

A vederla ricorda una classica maglietta che indossiamo un po’ con tutto ma la sua particolarità sta nelle maniche. È infatti un mix perfetto tra una semplice t-shirt e una canotta.

Leggermente oversize e con le spalline, questa t-shirt è un capo talmente basic da candidarsi a diventare un must have di questa stagione.

Una maglietta tanto semplice quanto di tendenza è estremamente versatile e facile da indossare. Sopra un jeans classico, uno slouchy, di gran tendenza quest’anno, o un paio di shorts.

Non solo, la muscle tee si può facilmente indossare anche la sera, magari con un pantalone elegante o una gonna a vita alta. Insomma, abbinandola con i giusti accessori diventa un capo perfetto per ogni occasione.

Ed è proprio per questo che ha già conquistato numerose influencer. Dai grandi marchi alle aziende del fast fashion, è stata proposta un po’ da tutte le tipologie di aziende di moda. E sulle cifre si va dai 9-10 euro fino ai circa 70 euro di quella originale.

Già perché questa particolare t-shirt, il cui vero nome inizialmente era Eva Muscle Tee, nasce da un idea di Gaelle Drevet, fondatrice della nota casa di moda The Frankie Shop e l’influencer Evangeline Smyrniotaki.

Sul sito della versione originale ne vengono proposte di diversi colori ma sono già andate tutte a ruba. E se le ‘vere’ muscle tee sono tutte sold out le varie case di moda hanno ripreso l’idea e le hanno riproposte.

Non solo bianca, dunque, ma anche colorata e fantasia, soprattutto nella versione a righe, che con un pantaloncino di jeans fa subito effetto marinaro.

Sono tutte impazzite per la muscle tee che è destinata ad essere il vero capo must have dell’estate 2020. E se proprio non riuscite a trovarla nei negozi o online potrete anche realizzarla da sole con questo video tutorial.