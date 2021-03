I 5 capi must have a cui non puoi assolutamente rinunciare per la primavera

Con l’arrivo della primavera tornano i dubbi su come dobbiamo vestirci: ecco i 5 capi must have adatti a questa stagione a cui non possiamo rinunciare.

Quando arriva la mezza stagione può essere più complicato vestirsi perché un giorno fa caldo, o addirittura caldissimo tanto da dover stare in maniche corte, e il giorno dopo arriva la pioggia e magari fa pure freddo.

Come vestirsi allora quando arriva la primavera? Si tratta di un problema comune un po’ a tutte le donne. Nella mezza stagione gli interrogativi sono tanti. Sarà meglio il golfino di lana leggero o quello di cotone? Meglio il pantalone lungo o lo shorts con i collant? Meglio un paio di sneackers o possiamo osare anche con delle slingback? E ancora troppo potremmo continuare.

Come possiamo risolvere? Iniziamo definendo quali sono i 5 capi must have a cui non possiamo assolutamente rinunciare con l‘arrivo della primavera e che possono risolverci gran parte dei problemi. Scopriamoli subito.

Ecco i 5 capi must have a cui non possiamo rinunciare a primavera

Caldo, freddo, vento, pioggia, sole, la primavera è un po’ pazzerella dal punto di vista climatico, specie agli inizi, e se un giorno ci sembra già di assaporare l’estate quello dopo ci sembra di nuovo di essere ripiombate nell’inverno.

E allora come ci dobbiamo vestire a primavera? Bella domanda. Con la mezza stagione arrivano tutti i dubbi del mondo soprattutto perché siamo spesso indecise a causa del clima mutevole. Niente paura con questi 5 capi potrete risolvere gran parte dei vostri problemi.

Trench o spolverino

Trench Pepe Jeans modello “Tania”, costo 180,00 €, colore beige. Né troppo lungo né troppo corto può essere adatto sia a chi è alta che alle più basse. Perfetto per la mezza stagione, che sia primavera o autunno il trench è un capo passe-partout adatto a risolvere molti dubbi quando il clima è un po’ pazzerello.

Classico sui toni del beige possiamo optare anche per un colore verde militare o grigio e se proprio vogliamo strizzare l’occhio alla primavera anche una nunces rosa potrebbe essere davvero geniale.

E voi come lo preferite?

Chiodo di pelle nero

Giacca di pelle Pinko, costo 394,99 €, colore nero.

E ora passiamo al chiodo di pelle, un altro intramontabile della mezza stagione. Non solo a primavera, questo capo è un must have anche dell’autunno. Lo possiamo trovare più o meno pesante, in pelle vera o in ecopelle. Sulla scelta starà poi a voi decidere quale preferite.

La giacca di pelle è per antonomasia nera ma se con l’affacciarsi della bella stagione vogliamo osare di più, nessuno ci vieterà di scegliere un colore completamente primaverile come il lilla, il rosa pastello o il giallo tenue.

Capo a fiori

Abitino stampa floreale Zara in misto lino, costo 49,95 €

Che sia un mini dress, un vestito lungo, una camicia, un blazer, o un paio di pantaloni, il capo a fiori con l’arrivo della primavera non può mancare nell’armadio. E quest’anno ancora di più. Anche i grandi stilisti hanno sdoganato i fiori in passerella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARCOBOLOGNA (@marcobologna)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gucci Official (@gucci)

Gonna lunga

Gonna plissettata H&M, costo 34,99 €, colore rosa chiaro.

La gonna plissettata lunga, specie nei colori pastello, come il rosa è un must have di primavera. Facile da abbinare con un paio di snackers ma anche con un sandalo basso o con il tacco è quel capo che possiamo sfruttare in diverse occasioni. Da un’uscita qualsiasi a un appuntamento più elegante.

Perfetta anche con il chiodo in pelle nera è uno di quei capi comodi nella mezza stagione perché possiamo anche portarla senza collant sotto.

Camicia bianca

Camicia in popeline di cotone H&M, costo 14,99 €, colore bianco.

Ed infine ecco il capo must have per eccellenza e che a maggior ragione con l’arrivo della mezza stagione non potrà mancare nel vostro guardaroba. La camicia bianca, un classico da abbinare con jeans, pantaloni, gonne lunghe o corte, insomma con quello che preferite, capace di rendere un look low cost importante.

E voi li avete già questi 5 capi must have?