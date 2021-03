Elisa Isoardi esce allo scoperto: “Perché è finita con Matteo Salvini”

Elisa Isoardi e Matteo Savini, un amore durato 5 anni e finito improvvisamente con rispettivi annunci social: i motivi della rottura.

Elisa Isoardi, nel cast dell’Isola dei Famosi, è nota anche per aver avuto una love story di lungo corso con l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Un amore, quello con il leader del Carroccio, durato 5 anni.

Poi la rottura, determinante anche a livello mediatico, con l’ex conduttrice de “La prova del cuoco” che ha affidato a Instagram le proprie parole d’addio: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo potuto darci ancora”, una frase di Giò Evan sui titoli di coda di una storia d’amore importante. Salvini, dal canto suo, ha preferito citare De Andrè: “Se ti tagliassero a pezzetti”, scrisse su Twitter, segno che l’allontanamento dalla presentatrice deve averlo segnato: un cuore spezzato, però, si rimargina con il tempo.

Elisa isoardi e Matteo Salvini, perché è finita

I due, adesso, hanno cambiato vita. Entrambi hanno trovato un nuovo amore: a tal proposito Elisa Isoardi si è detta felice della nuova liaison del leader leghista con la giovane Francesca Verdini. “Per me sarà sempre un uomo speciale”.

Parole al miele che seguono, però, una rivelazione importante fatta dalla conduttrice ai microfoni del Corriere della Sera: “Ci siamo lasciati poco dopo che è diventato Ministro, il problema – fondamentalmente – era la lontananza. Tutti e due avevamo una vita piena che non consentiva di andare avanti al meglio”.

Riguardo le reazioni di amici e colleghi alla decisione, la Isoardi precisa: “Non sa in quanti mi hanno scritto: ‘Ma che fai, lo lasci proprio ora che è Ministro?’. Io sono così, quando una storia non va, non va. Io continuo a volergli bene perché per me è stato un grande amore, ma ormai appartiene al passato. Sono andata avanti”.

Capitolo chiuso, nonostante tutto, per la Isoardi che all’Isola vuole riscattarsi anche dal punto di vista professionale dopo l’incoraggiante prova in Rai con la conduzione de “La prova del cuoco”. Cooking show chiuso al termine della scorsa stagione televisiva per far posto a “È sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici.