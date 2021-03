Mario Salemi, ex marito di Fariba Tehrani: chi è, età, altezza, carriera

Mario Salemi è l’e marito di Fariba Tehrani, concorrente dell’Isola dei Famosi, nonché papà della famosa Giulia Salemi.

Mario Salemi è noto al pubblico del piccolo schermo per essere l’e marito di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi e nuova concorrente dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Mario non appartiene al mondo dello spettacolo e nella vita si occupa di tutt’altro. Per questo motivo è comprensibile che sia una persona molto riservata su quello che riguarda la sua vita privata. Anche se in un paio di occasioni si è fatto coraggio approdando nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a sua figlia Giulia.

Giulia, come i telespettatori più attenti sapranno bene, è nata dal matrimonio di Mario e Fariba. I due si sono conosciuti dopo poco l’arrivo di lei in Italia e si sono subito innamorati. Nonostante tutto però la loro relazione non è andata come speravano e dopo qualche tempo scelgono di separarsi. Da lì inizierà un vero e proprio periodo difficile per tutta la famiglia ed a raccontarlo è la stessa Giulia durante la recente esperienza al Grande Fratello Vip. Giulia ha raccontato delle guerre con gli avvocati tra i suoi genitori e ancora oggi non si perdona di essersi schierata dalla parte di sua madre. In quanto se potesse tornare indietro, si manterrebbe su una linea più neutrale.

Su Mario Salemi, ex marito di Fariba Teharani, si sanno pochissime informazioni. Per questo motivo proviamo a scoprire insieme ciò che si sa della sua vita e del ritrovato rapporto con sua figlia Giulia.

Mario Salemi: chi è l’ex marito di Fariba e il rapporto con Giulia

Mario Salemi, secondo quanto è possibile recuperare dalle poche informazioni disponibili in rete sul suo conto, è un uomo che ha circa 60 anni e nella vita svolge la professione di poliziotto. Durante il corso del suo percorso al GF Vip, Giulia Salemi, come anticipato, non ha mai negato di aver avuto un rapporto piuttosto complicato con lui ma che durante la prima esperienza nella casa più spiata d’Italia sono riusciti finalmente a sbloccare quello che gli impediva di viversi a pieno.

Tant’è che lui ha pensato di farle una sorpresa anche quando lei ha deciso di ripetere tale esperienza, ribadendo che ora ha capito ciò di cui sua figlia ha bisogno e farà di tutto per farla sentire amata e supportata da lui. Purtroppo però non si hanno molte informazioni su come siano i suoi attuali rapporti, invece, con Fariba Tehrani. I due infatti sono soliti non parlare pubblicamente di quello che è stato il loro rapporto. Per questo motivo si dispongono di pochissime informazioni, se non nulle, sul loro attuale rapporto.

Mario Salemi, il padre di Giulia Salemi, ha differenza di Fariba Teharani, non sembra avere alcuna intenzione di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, ma preferisce restare dietro le quinte per sostenere la carriera di sua figlia.