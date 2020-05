“La prova del cuoco” | Clerici o Isoardi? Scatta la disputa per la conduzione

“La prova del cuoco” sta vivendo un periodo particolare. Il futuro del cooking show più celebre della tv italiana è in bilico. Qualora dovesse essere riconfermato, sarebbe una lotta a due per la conduzione: la Clerici potrebbe, infatti, tornare al timone del programma al posto di Elisa Isoardi.

“Non vorrei essere nei panni del direttore di Raiuno in questo momento”, la prima stoccata è arrivata nella ‘Civil War’ del programma di cucina più celebre della televisione italiana: Elisa Isoardi, da qualche tempo alla conduzione de “La prova del cuoco” non senza polemiche, torna a contendersi il timone del format con Antonella Clerici.

La conduttrice televisiva di Legnano, infatti, dopo un periodo abbastanza lungo lontana dagli schermi, potrebbe tornare in pista proprio in un’operazione nostalgia senza precedenti all’interno del cooking show per antonomasia. Lei stessa nega tutto e dice – perlomeno ufficialmente – che “La prova del cuoco” è un capitolo chiuso. La verità è che, però, certe storie (proprio come certi amori) non si chiudono mai del tutto.

Clerici-Isoardi, che fine fa “La prova del cuoco”?

Ancora adesso, nonostante la Isoardi conduca il format ormai da un po’, se dici “La prova del cuoco”, pensi ad Antonella Clerici: al punto che la donna – pur avendo provato a staccarsi da questa concezione indissolubile accettando la conduzione di altri programmi prima del momentaneo periodo di pausa – viene chiamata persino come testimonial di prodotti per la casa e per la cucina: promoter di determinati cibi, perchè il suo volto (abbinato alla culinaria) è sinonimo di credibilità e garanzia.

Proprio questo, forse, fa storcere il naso alla Isoardi che giovedì scorso – ospite di “Vieni da me” da Caterina Balivo – ha provato a stemperare gli animi ma è risaputo che fra le due contendenti ci sia – in maniera acclarata – una vera e propria disputa: “Nessuna competizione – prova a frenare la Isoardi. È normale, siamo tutte donne e di posti a disposizione ce ne sono X. Chapeau ai direttori perchè devono compiere delle scelte, quelle sono le caselle da riempire. Non è che te ne puoi inventare altre”. Un modo come un altro per dire che, alla fine, ai fornelli di Mamma Rai ne resterà una sola.

C’è poi una terza opzione che sta prendendo corpo recentemente: “La prova del cuoco” potrebbe addirittura essere cancellato per dar vita ad un nuovo show con la Clerici protagonista. Dettaglio tutt’altro che irrilevante se pensiamo che, qualora dovessero mettersi così le cose, la Isoardi rimarrebbe completamente tagliata fuori dai giochi. Insomma, un’altra battaglia televisiva sta prendendo piede: in principio si accapigliavano le ballerine, come non ricordare l’eterna controversia fra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi (hanno provato addirittura a fargli fare un programma insieme, ma se possibile l’acredine reciproco invece di scemare è aumentato), ora tocca alle conduttrici nell’eterna lotta all’Auditel.

