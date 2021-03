Tutto sull’isola dei Famosi 2021: conduttrice, nome dei concorrenti, gli ospinionisti, le puntate previste e come vederla in streaming.

L‘Isola dei Famosi 2021 è ufficialmente tornata. Dopo la vittoria di Marco Maddaloni che ha trionfato durante la quattordicesima edizione, l’Isola dei Famosi 2021 va in onda dal 15 marzo, in prima serata su canale 5.

Nonostante la pandemia, il reality show è riuscito comunque a partire. Dopo il successo ottenuto dal Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini che ha fatto compagni al pubblico di canale 5 per quasi sei mesi, è arrivato il momento dell’Isola dei Famosi 2021, da sempre uno dei reality più amati dal pubblico.

Ilary Blasi conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021

Dopo le ultime edizioni condotte da Alessia Marcuzzi, la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021 è Ilary Blasi. Per la moglie di Francesco Totti si tratta di un ritorno in tv dopo una lunga assenza dalle scene dopo la decisione di lasciare la conduzione del Grande Fratello Vip che è stata poi affidata ad Alfonso Signorini. Quest’ultimo, attraverso Verissimo, ha fatto gli auguri alla Blasi per la sua nuova avventura.

“Ciao Ilary, come stai? Siamo nello studio del Grande Fratello Vip che è stato il tuo studio per tanti anni e oggi io ti passo il testimone verso L’isola dei famosi. Intanto in bocca al lupo, io ti guarderò da casa. Tu sai che l’isola non me la perdo e quest’anno che ci sei tu…beh vabbeh adoro, come dico sempre io. Non vedo l’ora di vedere innanzitutto i naufraghi, so che sono pazzeschi, e poi le tue parrucche. Non mi deludere, perché io ti voglio ancora in parrucca. In bocca al lupo, so che manchi da tanto e hai voglia di tornare, sei carica a molla. Io sarò lì a fare il tifo per te e non vedo l’ora”, sono state le parole di Ilary Blasi.

I concorrenti

Il cast dell’Isola dei Famosi 2021 è così formato:

Elisa Isoardi (conduttrice)

(conduttrice) Awed (youtuber)

(youtuber) Vera Gemma (attrice ed ex concorrente di Pechino Express)

(attrice ed ex concorrente di Pechino Express) Drusilla Gucci (pronipote del fondatore della maison)

(pronipote del fondatore della maison) Brando Giorgi (attore)

(attore) Akash Kumar (ex concorrente di Ballando con le stelle)

(ex concorrente di Ballando con le stelle) Carolina Stramare (ex Miss Italia) – RITIRATA

(ex Miss Italia) – RITIRATA Visconte Guglielmotti

Angela Melillo (showgirl)

(showgirl) Gilles Rocca (vincitore di Ballando con le stelle)

(vincitore di Ballando con le stelle) Valentina Persia (comica)

(comica) Francesca Lodo (attrice)

(attrice) Roberto Ciufoli (attore, doppiatore e comico)

(attore, doppiatore e comico) Paul Gascoigne (ex calciatore)

(ex calciatore) Beppe Braida (comico)

(comico) Daniela Martani (ex gieffina)

(ex gieffina) Fariba Teharani (mamma di Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021 e fidanzata con Pierpaolo Pretelli)

(mamma di Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021 e fidanzata con Pierpaolo Pretelli) Ubaldo Lanzo ( stilista e cromatologo )

( ) Myrea Stabile (ex pupa de La pupa e il Secchione 2021)

Location

La location dell’Isola dei Famosi 2021 sarà l’Honduras dove si sono svolte le ultime edizioni. Nonostante i dubbi dovuti alla pandemia, l’Honduras è la terra scelta per accogliere i naufraghi.

Opinioni

Sono tre gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2021. Ilary Blasi ha scelto come compagni d’avventura Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vizp 2020, Zorzi si tuffa ufficialmente in una nuova avventura professionale.

Puntate

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 va in onda da lunedì 15 marzo. Il reality show dovrebbe andare in onda fino a metà maggio con l’elezione del vincitore che subentrerà a Marco Maddaloni, vincitore della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

Come vedere in streaming l’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi può essere vista in diretta televisiva, ogni lunedì in prima serata, su canale 5. Contemporaneamente alla diretta televisiva è prevista anche la diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione, disponibile per ogni dispositivo.