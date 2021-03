Ecco le scarpe che devi assolutamente avere per la primavera: le slingback

Sono il must have delle scarpe per la primavera in arrivo: le slingback, scopri perché devi acquistarle e i modelli più belli.

Sono il must have della primavera in arrivo e tutte le “It girl” ne hanno già, almeno un paio, nel loro guardaroba. Stiamo parlando delle slingback le scarpe create da Coco Chanel che sono tornate prepotentemente a farla da padrone sulle passerelle e ora ai nostri piedi.

Il modello iniziale inventato dalla stilista francese era in beige e nero e ancora oggi si possono acquistare, sia con il tacco che senza, nel sito della Maison e non solo. Ma ispirandosi alla fuori classe Coco tanti altri stilisti hanno proposto questo modello di scarpe che hanno la particolarità di avere il tallone scoperto.

E infatti, se ne trovano davvero per tutti i gusti: basse, con il tacco medio e con il tacco più alto. In pelle, in raso, in tessuto, fantasia o tinta unita, con il cinturino alla schiava, con quello elastico e di ogni colore possibile e immaginabile. Ma scopriamo perché dobbiamo acquistare le slingback e perché dobbiamo averne almeno un paio nel nostro armadio.

Perché le slingback sono le scarpe che dovrai assolutamente avere a primavera

Inventate da Coco Chanel nel 1957, un anno fondamentale per la stilista della Maison francese perché venne consacrata a livello internazionale come icona della moda in seguito al premio Neiman Marcus Fashion Award nella città di Dallas, le slingback sono sinonimo di eleganza e portabilità.

Una scarpa semplice per quanto bella tanto da essere definita dalla stessa Maison come il “massimo dell’eleganza”. Allungano la gamba e accorciano il piede rendendo chic qualsiasi look.

Si possono portare di giorno con un outfit casual magari indossandone un paio senza tacco oppure con un tacco basso abbinandole a un paio di jeans, oppure di sera con abiti più eleganti. E non è un caso che tanti altri marchi di moda si siano ispirati a questo modello per riproporle.

Ecco perché abbiamo selezionato per voi alcuni modelli da cui poter prendere ispirazione per i prossimi vostri acquisti di primavera.

Da Prada, a Valentino, da Dolce e Gabbana ad Alexander McQueen, da Gucci a Miu Miu, da Dior a Sergio Rossi, oltre alle famose two-tone di Chanel le abbiamo viste nelle passerelle di varie forme, colori e tessuti.

Prendiamo allora spunto dai grandi stilisti per acquistare le nostre slingback. Perché?

1) Sono scarpe eleganti e femminili

2) Comode e dall’ottima portabilità

3) Puoi abbinarle a tanti stili diversi

E se ancora non siete convinte ecco alcuni modelli che abbiamo selezionato per voi.

Ecco i modelli must have delle slingback

1) Ballerine slingback lilla

2) Slingback rosa shocking