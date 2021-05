Amici 20: perché Aka7even si chiama così? Dolorosa verità dietro il suo nome

Perché Aka7even di Amici 20 si chiama in questo modo? Il cantante ha svelato la dolorosa verità che si cela dietro questa scelta.

Amici 20 vanta veri e propri talenti che sono riusciti a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo e i risultati si vedono non solo negli ascolti (quest’anno il programma non ha mai perso una sola serata a differenza delle precedenti edizioni) ma anche nelle classifiche dei brani più venduti ed ascoltati del bel paese.

Tra i cantanti scelti quest’anno spicca Aka7seven. Il giovane artista campano si è fatto subito notare non solo per la sua bellissima voce e le sue canzoni orecchiabili, ma anche per il suo ciuffo biondo e strano nome. Tant’è che il pubblico del piccolo schermo si è più volte chiesto come mai abbia scelto di chiamarsi in questo modo e di lasciar perdere il suo nome di battesimo. Luca Marzano, questo è il suo nome all’anagrafe, non molto tempo fa ai microfoni de Il Corriere della Sera ha rivelato il perché ha scelto di farsi conoscere utilizzando questo nome. Un nome, quello d’arte, che nasconde un doloroso retroscena sul suo passato. Perché Aka7even si chiama così? Lasciamo che sia proprio il cantante a rispondere a questa curiosità.

Aka7even di Amici 20 svela perché ha scelto di chiamarsi così

1Foto da instagramLuca Marzano ha rivelato che il suo nome d’arte rappresenta pienamente se stesso e non solo la sua arte, ma anche il suo passato è quello che è diventato oggi. Non tutti sanno, infatti, che dietro che il suo sorriso c’è stata una grande sofferenza ed un passato difficile. Il cantante, quando era poco più di un bambino, è stato in coma. Fortunatamente però l’incubo che ha vissuto è durato soltanto 7 giorni ed il tutto è avvenuto quando aveva soltanto 7 anni. Un numero, dunque, che sembra descrivere a pieno ciò che ha vissuto e quello che ha dovuto affrontare nonostante la giovanissima età.

“Aka7even vuol dire conosciuto come 7″ ha esordito il giovane concorrente di Amici di Maria De Filippi. “Il 7 rappresenta il numero della mia vita“ ha poi dichiarato. “Visto che a sette anni sono stato in coma e sette sono stati i giorni in cui ci sono stato” ha poi confidato, spiazzando tutti i suoi fedeli sostenitori che non erano a conoscenza del vero significato del suo nome. Un nome artistico che racchiude in sé tutto il suo doloroso passato, ma al tempo stesso possiede la forza di poter andare avanti e realizzare i propri sogni.

Aka7even di Amici 20 non ha ancora raccontato questo retroscena durante il suo percorso nella scuola più famosa d’Italia e non si esclude che possa farlo tra le note di una canzone. Visto che quelli già disponibili gli hanno permesso di poter conquistare il disco d’oro.