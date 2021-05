Arisa, la dolorosa confessione prima di Amici: “Ho subito molestie”

Arisa, prima della finale di Amici 20, ha raccontato ai microfoni di Belve di essere stata vittima di molestie.

Arisa è pronta per la finale di questa sera di Amici 20. Un’edizione che per lei è stata ricca di soddisfazioni, in quanto non solo è riuscita a scovare nuovi talenti, ma è riuscita a fare doppiamente breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo che durante il corso di quest’esperienza sono riusciti a scoprire nuovi lati della sua personalità.

Prima della finale, però, la cantante di Potevi fare di più ha rilasciato un’intervista a Belve, il nuovo programma di Rai 2, dove ha fatto un’inedita confessione sul suo passato. L’artista ha confidato essere stata vittima di molestie. L’episodio è avvenuto quando lei era già adulta e purtroppo, rivela la cantante, è qualcosa che le accade piuttosto spesso.

Arisa è stata vittima di molestie e le sue dichiarazioni hanno scosso il pubblico, che non si aspettavano una confessione del genere da parte della loro beniamina, ma purtroppo questo è un problema più diffuso di quanto si possa pensare.

Belve: Arisa racconta per la prima volta di aver subito molestie

Arisa, durante il corso della sua intervista a Belve, oltre a rivelare di essere tornata single e di aver concluso ogni rapporto con quello che ormai è il suo ex fidanzata, ha risposto alle domande della padrona di casa, ma specificando che non aveva alcuna intenzione di andare a fondo nella questione. Molto probabilmente per lei è ancora un ricordo troppo doloroso da poter condividere così con il grande pubblico.

“Ha mai ricevuto attenzioni che non desiderava ricevere?” le ha chiesto Francesca Fagnani. “Sì” ha risposto secca lei. “Quando è successo?” le ha domandato la conduttrice, che voleva approfondire l’argomento con la sua ospite. “Mi succede spesso” ha replicato lei. “Dico da un punto di vista sessual*” ha specificato la Fagnani, chiedendo poi alla cantante di voler approfondire la questione, ma lei ha dichiarato di non volerne parlare.

Siete pronti per un’intervista faccia a faccia senza intermediazioni? 💥 📌 #Belve, questa sera alle 22.55 su #Rai2 con @francescafagnan 👉 ospiti della prima puntata saranno @ARISA_OFFICIAL e Rosalinda Celentano 🎙

Guarda l’anteprima su #RaiPlay ⏩ https://t.co/8fdmWedpvP pic.twitter.com/8VrMqQoGrh — Rai2 (@RaiDue) May 14, 2021

Arisa prima della finale di Amici 20 si è lasciata andare ad un’inedita confessione e chissà che non scelga di approfondire quest’argomento con quello che le riesce meglio fa: comunicare attraverso la sua bellissima voce.