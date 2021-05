Sostituire un pasto con barrette energetiche ed integratori alimentari è corretto? L’Iss risponde

Molti pensano di poter sostituire un pasto con barrette energetiche ed integratori alimentari ma è corretto? Ecco cosa risponde l’Istituto superiore di sanità.

Quando si decide di perdere peso è fondamentale seguire una dieta ipocalorica cercando di variare più possibile gli alimenti e praticare attività fisica regolarmente.

Molti pensano di poter anche sostituire interi pasti con le barrette energetiche o integratori alimentari. Ma in effetti è corretta quest’abitudine?

Scopriamo la risposta dell’Istituto superiore di sanità in merito.

“È corretto sostituire un pasto con le barrette energetiche e gli integratori?”

Una domanda che in tanti si pongono quando decidono di perdere peso è: “Si può sostituire un pasto con barrette energetiche e integratori alimentari?”.

Ebbene a questo quesito ha risposto l’Istituto superiore di sanità nel sito Issalute.it alla sezione “falsi miti e bufale”.

“Nessun prodotto dovrebbe sostituire, se non per periodi limitati e all’interno di un regime dietetico ipocalorico controllato, un pasto completo. Il mix di vitamine e micronutrienti presenti nei pasti sostitutivi non riproduce sulla salute tutti gli effetti di una dieta sana e bilanciata”.

La risposta alla domanda è quindi negativa. Una barretta energetica così come gli integratori non andranno mai a sostituire un pasto.

“Possono invece essere inseriti – spiega Iss – all’interno di una dieta ipocalorica sana e in funzione di un obiettivo prefissato”.

Tra integratori, barrette e bevande esistono in commercio più di 4500 opzioni ma nessuna è un valido sostituto di un pasto in una qualsiasi dieta sana e bilanciata.

Pur avendo buone proprietà nutritive, così da poter essere utilizzati per altri scopi, non hanno però la completezza di un pasto equilibrato. Questo perché gli alimenti sono complessi e non è semplice riprodurli in laboratorio.

Gli integratori possono essere utili ad esempio quando aumenta il fabbisogno in particolari situazione: pensiamo all’acido folico in gravidanza. Il ferro se si hanno abbondanti flussi mestruali, la vitamina D per l’osteoporosi, e la B12 per i vegetariani.

Non dimentichiamo poi che gli integratori possono interagire con alcuni farmaci e l’eccesso di alcuni nutrienti possono addirittura avere effetti negativi sulla salute. Pensiamo all’ipervitaminosi di cui vi avevamo già parlato qui.

Ecco perché anche l’Istituto superiore di sanità raccomanda un uso attento di integratori consultando prima il medico e leggendo con attenzione l’etichetta in cui è descritto il contenuto.

Discorso diverso è invece utilizzare la barretta come spuntino prima dell’attività sportiva perché in questo caso non sostituisce un pasto ma aiuta l’organismo a non andare in ipoglicemia. Oltre a quelle che si trovano in commercio realizzate per gli sportivi puoi provare anche queste fatte in casa: ecco la ricetta Barrette energetiche ai semi di sesamo e cioccolato: lo snack sano.

(Fonte: Issalute.it)