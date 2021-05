La dieta ti annoia e non sai più cosa mangiare? Inizia a scegliere i cibi croccanti.

Seguire una dieta a volte può essere sfibrante. Ciò dipende dal fatto di trovarsi a mangiare quasi sempre le stesse cose e dal bisogno di appagarsi con cibi sempre diversi. Per fortuna, la natura ci offre diverse opzioni poco caloriche e valide abbastanza da rendere anche la più noiosa delle diete piacevole da seguire.

E tra i tanti cibi a disposizione, alcuni che non andrebbero mai sottovalutati sono quelli croccanti. Masticandoli, infatti, ci si sente subito più allegri, si ha la sensazione di mangiare qualcosa e ci si sazia più in fretta. Un aspetto davvero importante e da non dimenticare.

I cibi croccanti aiutano a vivere meglio la dieta, ecco quali scegliere

Se anche tu sei stanca di mangiare sempre le stesse cose e senti il costante bisogno di saziarti, un buon modo per farlo è quello di scegliere i cibi croccanti. Questi, infatti, aiutano a rendere la dieta meno noiosa e donano un senso di appagamento difficile da ottenere con altri alimenti. Tra i tanti, i più comuni e buoni da mangiare sono:

I finocchi

Le carote

I cetrioli

Le chips di zucca o di patata

I ravanelli

I peperoni

Le mele

Il pane integrale

I cracker di quinoa o di amaranto

Il cioccolato fondente (ovviamente in piccole quantità)

Con questi cibi e grazie al rumore che producono quando si mangiano, si avrà la sensazione di star mangiando qualcosa di delizioso e ciò aiuterà ad appagarsi più in fretta portando la dieta ad essere meno pesante del solito.

È bene ricordare che alcuni di questi cibi rientrano anche tra quelli a zero calorie in quanto mangiarli porta a consumarne più di quante ne contengano. Ciò vale ad esempio per i finocchi, per i cetrioli e per le carote. Cosa che rende alcuni dei cibi croccanti anche dei veri amici della linea.

Ricordiamo che se si sta seguendo una dieta ipocalorica o se si hanno diversi chili da perdere il consiglio è quello di rivolgersi ad un bravo nutrizionista. In questo modo si potrà infatti godere di un piano alimentare più completo e meno noioso e tutto ottenendo più facilmente i risultati desiderati senza sentire la fame.