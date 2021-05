Gwyneth Paltrow e la dieta ayurvedica: ecco su cosa si basa questo regime di origini indiane

Gwyneth Paltrow e la dieta ayurvedica: ecco su cosa si basa questo regime alimentare di origini indiane. Scopriamo i principi.

Gwyneth Paltrow è una delle attrici più conosciute e apprezzate nel panorama cinematografico internazionale. Ma oltre ad essere una star hollywoodiana la Paltrow è anche un’imprenditrice.

Dal 2008 infatti, dopo aver fondato il sito Goop.com, è diventata anche un’esperta di lifestyle e benessere psico-fisico, dispensando così i suoi segreti di bellezza sul suo stile di vita. Tra le pratiche più amate dall’attrice c’è proprio quella detox.

Ma in cosa consiste la dieta ayurvedica di Gwyneth Paltrow? Scopriamo i principi su cui è basato questo metodo e quali sono gli accorgimenti e i consigli dell’attrice per essere in forma.

Ecco in cosa consiste la dieta ayurvedica di Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow è diventata una guru di lifestyle e spesso dispensa validi consigli ai suoi fan, raccontando il suo stile di vita e le attività che pratica.

Tra queste la Paltrow ha parlato di un metodo che segue creato da Alejandro Junger, un medico funzionale che le ha cambiato la vita.

Nel libro viene spiegato come disintossicare l’organismo in una settimana. Tale metodo si chiama “Programma pulito” e promette di offrire una sensazione di benessere totale sfruttando i principi ayurvedici, il digiuno intermittente e la medicina funzionale.

Di digiuno intermittente già ne avevamo parlato perché seguita da diverse celebrity come Jennifer Aniston.

Tornando invece ai principi ayurvedici che si sviluppano dall’ayurveda, un’antica arte indiana per curare corpo e mente e donare benessere all’organismo vediamo come comincia e si sviluppa la giornata di Gwyneth Paltrow.

Come primo gesto quotidiano la celebrity sciacqua la bocca con un cucchiaio di burro di cocco. Questo le consentirebbe di eliminare i batteri. Seguono due bicchieroni d’acqua e poi un caffè.

Quindi anche la Paltrow accompagna i suoi figli a scuola e poi si allena in palestra. Assume in questo caso degli integratori della sua linea in particolare antiossidanti e vitamina C.

Quando arriva in ufficio beve uno smoothie con fibre, proteine e grassi sani come quelli contenuti nel cacao o nel burro di mandorle. Se è di corsa opta per una barretta al burro di arachidi.

E ora vediamo cosa mangia ai pasti. Pur essendo onnivora l’attrice evita di assumere cuccioli di animali come vitello o agnello. Ma anche il polpo perché intelligente. Quindi a pranzo opta per un’insalata arricchita da proteine. Alle volte consuma tacos. Tra i suoi piatti preferiti c’è l‘hamburger di tacchino e dell’insalata.

Come snack sceglie la frutta secca (in genere 2-3 porzioni scaglionate) ma anche dei mini-pretzel. A merenda tè verde e qualcosa di salato e croccante. Per cena che preferisce consumare presto, tipo alle 18, massimo 18.30, mangia un piatto unico come noodles, verdure, pesce fresco, oppure pollo e patate al forno.

Gli sgarri non sono ammessi ma ogni tanto possono capitare specie se si tratta di patatine fritte e allora in quel caso le mangia come pasto unico.