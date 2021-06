Fisico da urlo per Federica Panicucci: ecco la sua dieta e i suoi segreti di bellezza

Come fa Federica Panicucci a 53 anni a sfoggiare un fisico tale: ecco la sua dieta e i suoi segreti di bellezza.

Ci sono misteri a cui difficilmente riusciamo a trovare una risposta e uno di questi è proprio quello che riguarda la forma fisica di Federica Panicucci. Come fa la conduttrice di origini toscane a sfoggiare un corpo da urlo a 53 anni?

Vita sana, alimentazione corretta e sport, di sicuro sono alla base dello stile di vita del volto noto di Mattino 5, anche se lo zampino di madre natura fa il resto. E per conoscere tutti i segreti di una delle più amate presentatrici della televisione italiana non vi resta che seguirci.

Scopriamo cosa mangia Federica Panicucci e qual è il suo stile di vita, le sue abitudini e cosa fa per essere così in forma tanto da sembrare una ventenne. Ecco i segreti della sua dieta.

Ecco la dieta di Federica Panicucci e i suoi segreti di bellezza

Ormai si dice che i 50 siano i nuovi 30 e guardando Federica Panicucci non possiamo che essere d’accordo con tale affermazione. La bella conduttrice televisiva e radiofonica nata a Cecina vanta forme strepitose.

Su di lei l’età non ha sortito effetti e con il passare del tempo la presentatrice è sempre più bella. Ma quali saranno i suoi segreti di bellezza? Cosa mangia la conduttrice di Mattino 5? Scopriamo le sue abitudini e quello che fa per essere così in forma.

Premesso che, come lei stessa ha dichiarato, la presentatrice non ha mai sofferto di problematiche legate al peso, molto del suo corpo da urlo lo fa il suo efficiente metabolismo.

La conduttrice infatti se da un lato è fortunata, perché madre natura ha fatto la sua parte, dall’altro contribuisce a tenersi in forma seguendo uno stile di vita molto sano. Questo significa benessere e non solo sacrificio. Anzi, ogni tanto qualche sgarro se lo concede pure lei.

LEGGI ANCHE –>Dieta Loredana Berté: ecco come ha perso 12 chili

Nella sua dieta non manca una colazione abbondante dove consuma principalmente frutti rossi e frutta secca, ma anche biscotti integrali, per completare con un caffè lungo e una spremuta d’arancia.

A pranzo predilige i carboidrati nello specifico a base di kamut, dalla pasta al pane. Mentre a cena spazio a verdure e proteine come carni bianche o pesce.

Durante la giornata, la Panicucci beve anche infusi e decotti che l’aiutano a mantenere l’addome piatto, e assume alcuni integratori ma sotto consiglio medico.

L’idratazione è importante per contrastare la ritenzione idrica e la conduttrice beve almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno. Inoltre, ha eliminato dal suo regime alimentare fritti, dolci e bevande alcoliche. Anche se ogni tanto mangia una pizza.

Tra le buone abitudini della Panicucci c’è quella di rispettare gli orari e di non fare tardi la sera. In pratica segue uno stile di vita sano. Mangia bene e mai tardi, dorme le giuste ore di sonno andando a letto presto e mantiene i ritmi regolari, in questo modo facilita l’attività del metabolismo. Mangiare agli stessi orari infatti aiuta molto in questo senso.

Inoltre, la conduttrice tiene molto anche alla qualità di ciò che mangia, per questo preferisce prodotti freschi e di stagione. Il tutto unito ad una regolare attività fisica permette alla Panicucci di avere un corpo perfetto nonostante la sua età. Non c’è che da prendere spunto.

Prima di sottoporsi a qualsiasi dieta è sempre bene consultare il proprio medico e chiedere consiglio ad un nutrizionista.