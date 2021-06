Svelati i segreti della dieta di Loredana Berté: cosa mangia la rocker e come ha perso 12 chili

Loredana Bertè a 70 anni è più forma che mai: ecco la dieta della rocker italiana e come ha fatto a perdere ben 12 chili.

In due anni è riuscita a perdere ben 12 chili e sul palco dell’Ariston a marzo si è mostrata più in forma con le sue iconiche gambe sempre in bella vista.

E alla veneranda età di 70 anni la rocker italiana se lo può ancora permettere ma come fa ad essere sempre così in forma? Merito del regime alimentare che segue.

La cantante, infatti, che da poco è tornata sulle scene musicali in duetto con Emma Marrone con il brano “Che sogno incredibile”, uscito il 4 giugno, ha svelato tempo fa durante un’ospitata a Verissimo i segreti della sua dieta. Scopriamo cosa mangia.

Ecco i segreti della dieta di Loredana Bertè: cosa mangia

Loredana Bertè a 70 anni sfoggia ancora un fisico invidiabile. La cantante rock italiana, volto noto del panorama musicale negli anni ’70-’80, negli ultimi tempi si è resa protagonista delle scene musicali e televisive.

La rocker ha infatti partecipato all’ultimo festival di Sanremo, mentre l’anno precedente è stata uno dei giudici nel programma “Amici di Maria De Filippi”.

LEGGI ANCHE –> Come fa Ilary Blasi dopo 3 gravidanze ad essere così in forma? Ecco i segreti della sua dieta

Insomma una carriera che non accenna a scalfirsi quella della cantante, che di giorno in giorno aggiunge anzi un tassello in più.

Alla carriera si accompagna di pari passo una forma fisica perfetta considerando l’età della Bertè che quest’anno, a settembre, compirà 71 anni.

Lo scorso anno la cantante dai capelli blu ha perso addirittura 12 chili grazie a una dieta, che ha svelato di seguire durante il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin, priva di carboidrati ma ricca di fibre.

Tra i suoi condimenti preferiti figura il peperoncino oltre a un’esigua quantità di olio d’oliva. Aboliti quindi pane e pasta mentre a farla da padrone sono le verdure sia crude che cotte alla griglia.

Insomma una dieta ferrea che in soli due anni le ha fatto perdere ben 12 chili e che prevede quindi zero carboidrati ma tante tante fibre. Un regime poco calorico arricchito dalle fibre che stimolano la digestione evitando così la costipazione.

Scopri anche la dieta low carb veloce, il programma per perdere 3 chili in 7 giorni.

Ed eccola qui sotto più raggiante che mai insieme ad Emma Marrone con cui ha duettato nel nuovissimo brano appena uscito.