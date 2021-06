Siete delle fashion victim e tenete d’occhio tutte le novità in fatto di moda? Oppure siete delle amanti di film e serie TV? Questa è la guida di stile che fa per voi! Hunter Schafer, protagonista di Euphoria, è il volto della Galleria Prada Bag!

C’è chi ama i gioielli, che chi ama le scarpe e c’è chi invece ama apparire con l’abbigliamento. C’è poi, chi che come noi, ama tutta la moda in generale, a partire dal accessorio per capelli fino al nuovo calzino di tendenza.

E se anche tu fai parte di quest’ultima categoria di fashion victim, di sicuro sai già di cosa parleremo oggi.

Il protagonista della nostra guida di stile è una borsa, ma non una borsa qualunque, ma La borsa. Signore e Signori, ecco a voi, la Galleria Prada Bag!

Ma cosa succede se la borsa dei vostri sogni viene affiancata ad una delle attrici, modelle e attiviste più in del momento? Credo proprio i fuochi d’artificio! Il volto della nuova campagna della Galleria Prada Bag è Hunter Schafer, protagonista di una delle serie americane più discusse e senza filtri del momento, Euphoria!

Ma andiamo per ordine: perché ci piace così tanto questa borsa? Quanto costa? E chi è Hunter Schafer? Scopriamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Galleria Prada Bag e Hunter Schafer. Tutto ciò che devi sapere!

Partiamo dall’inizio: perché è così speciale questa borsa?

La Galleria Prada Bag è uno dei modelli più iconici del brand di lusso Prada. È stata concepita nel 2007, e da allora è entrata nel cuore di tutte noi fashion victim. È la classicità, la storia, l’eleganza e l’arte, tutto in una sola borsa. Il nome di questa borsa è un omaggio al negozio Prada situato nella galleria Vittorio Emanuele II a Milano. In questa boutique Mario Prada, nonno di Miuccia, fondò il marchio Prada nel lontano 1913. Inizialmente ideata per assomigliare alla “borsa del dottore”, nel corso degli anni ha subito delle piccole modifiche, per rispecchiare i nuovi anni e le nuove mode. Resta però intatta la qualità, la sapienza, e il lavoro magistrale in fatto di manifattura della pelle.

C’è solo un piccolissimo dettaglio da non poter sottovalutare. Sapete quanto costa questa borsa dei sogni? La Prada Galleria bag in formato small costa € 1950,00 ;il formato medio € 2200,00; il formato big € 2400,00.

Ho sempre pensato che per essere alla moda non esiste la necessità di spendere cifre astronomiche. Chi ama la moda sa come costruire un look e uno stile ricercato anche con capi sicuramente più alla portata.

Ma quando si parla di capi del genere, come la Galleria Prada Bag, entriamo in crisi! La bellezza è assicurata, lo stile anche? Ma vi pongo una domanda: ne vale la pena? La risposta la lascio a voi!

Parliamo, ora, del “secondo punto all’ordine del giorno”: perché il volto della nuova campagna è proprio Hunter Schafer? Vediamo chi è:

è una donna transgender, nata nel 1998, attrice, modella e attivista per i diritti delle comunità LGBTQ. La sua carriera ha preso una svolta imponente da quando è diventata protagonista, insieme alla famosa Zendaya, della nuova serie americana Euphoria. In questa serie Hunter interpreta il ruolo di Jules, una ragazza transgender alle prese con i problemi dell’adolescenza e alla scoperta di se stessa. Da allora tutti i grandi marchi la vogliono come musa ispiratrice. Non a caso è il volto anche del famoso brand di cosmetici Shiseido ed è stata una delle muse dell’ultima sfilata di Thierry Mugler. A breve uscirà anche la seconda serie di Euphoria, nel frattempo potete vedere la prima serie e due puntate spin-off sui personaggi di Jules e Rue, rispettivamente Hunter Schafer e Zendaya, disponibile in Italia su Sky.

Prezzi e campagne pubblicitarie a parte, questa borsa continua ad entrare nel cuore di noi amanti della moda, e non solo: personaggi come Chiara Ferragni, Leonie Hanne, Rihanna, Taylor Swift e molte altre, sono state fotografate nei loro street look indossando questa borsa iconica.

Quando si dice : è proprio amore a prima vista!

Si conclude qui, anche per oggi, la guida di stile di CheDonna che viaggia tra moda, cinema, gossip, TV e attualità.

Perché come vi dico sempre, la moda è lo specchio riflesso di un’epoca, di ciò che avviene intorno a noi, delle necessità di un popolo e di tutto ciò che vogliamo comunicare.

La moda è un modo facile e diretto per esprimersi: è un mezzo, che possiamo utilizzare come e quando vogliamo.

Noi, ad esempio, utilizziamo e continueremo ad utilizzare la moda per una cosa: essere sempre uniche!

Emanuela Cappelli