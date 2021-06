Quanto amiamo i personaggi dei nostri film o serie preferite? Talmente tanto che a volte vorremmo immedesimarci in loro! Oggi lo potrete fare, insieme a noi di CheDonna! Come? Copiando lo stile della star di Netflix, Ester Expósito!

Questo è un giorno molto speciale per gli amanti delle serie TV; finalmente è finita l’attesa.

Oggi, 14 giugno, esce ufficialmente sulla piattaforma digitale di film in streaming Netflix, la quarta stagione della serie spagnola che ha stregato milioni di persone, Élite.

Potremo iniziare a vedere la serie, ma con alcune condizioni: da oggi verranno pubblicate puntate singole incentrate solamente su alcuni personaggi, o meglio dire su alcune coppie. Per vedere veramente cosa succederà ai ragazzi più snob di tutta la Spagna, dovrete aspettare ancora qualche giorno!

Abbiamo fatto una piccola introduzione sulla serie più amata del momento, ma perché? Perché oggi parleremo di una delle protagoniste principali, della star della serie spagnola, di colei che sta partecipando agli eventi più IN e sta indossando gli abiti più da sogno che ci siano.

Avete già capito di chi stiamo parlando vero? Di Ester Expósito!

Ne studieremo lo stile, gli outfit, e i look in generale, e proveremo a ricopiarli!

Siete pronte? Partiamo con questa guida di stile incentrata sulla marchesina di Netflix, Ester Expósito!

Copia i look e lo stile della marchesa più famosa di Netflix, Ester Expósito!

Collage da PinterestNelle puntate delle scorse stagioni di Élite, Ester Expósito interpreta il personaggio di Carla, una ragazza molto ricca, bellissima e piena di segreti, che oscilla tra le braccia di Polo e Samuel. I suoi look sono sfarzosi ed eleganti, degni di una marchesina. Ma com’è nella realtà Ester?

Dalle immagini che circolano sul web, e devo dire non molte, la bella Ester mostra uno stile semplice, ma diretto. Uno stile che potremmo definire “Minimal Chic”, quindi molto diverso da quello del suo personaggio Carla.

Ho selezionato per voi alcuni outfit che ci faranno capire ancora meglio lo stile della star di Netflix:

crop top bianco e jeans/pantalone: in più di un occasione la giovane attrice è stata vista o si è fotografata con un outfit composto da due dei capi più semplici che possiamo avere nell’armadio, un crop top bianco e un jeans/pantalone semplice. Non a caso abbiamo definito il suo stile “Minimal”. Ma adesso arriva la parte “Chic”: c’è sempre una particolare attenzione per i dettagli. Gli accessori ci sono, ma piccoli e delicati, come ad esempio orecchini pendenti e anelli a fascia. I capelli molto semplici: o raccolti in una coda bassa o sciolti con una piega morbida. E il make-up? C’è ma non si vede! Questi sono i trucchetti per creare un perfetto look “Minimal Chic”.

completi monocromatici: quando non indossa un jeans e un crop top, la bella Carla di Netflix si alterna tra red carpet e set fotografici indossando completi monocromatici, che come sappiamo il look monocromatico e il completo sono due dei trendy del 2021 più in voga in assoluto. Ester predilige tagli semplici e strutturati: giacca blazer e pantalone largo. Per un look sempre chic, ma più casual, l’attrice opta per una giacca blazer sopra ad un completo composto da top e leggings ciclista.

long dress: e qui arriviamo con il pezzo forte. La giovane Ester Expósito ha indossato per due eventi molto importanti due abiti meravigliosi, ma molto simili. Per il festival del cinema di Venezia del 2020 ha sfoggiato un abito lungo in seta, bianco, con scollatura a V, aperto sulla schiena e tenuto da un laccetto annodato e con uno spacco vertiginoso. I capelli raccolti, in una coda bassa. L’abito era firmato da Etro e rendeva Ester una dea! Ma qualche giorno fa, la bella attrice è stata avvistata all’evento di Bulgari che si è tenuto a Milano, e in questa occasione, la protagonista del nostro Look of the Day ha sfoggiato un altro abito mozzafiato. Questa volta la scelta è ricaduta su Tom Ford, ma su un abito molto simile a quello raccontato i precedenza. Ester ha indossato un abito sempre bianco, con una silhouette aderente e scollatura a mono spalla. I capelli erano raccolti, ma solo la parte superiore della testa, in uno chignon altissimo.

Insomma, abbiamo capito quali sono i requisiti fondamentali per un look Minimal Chic: semplicità, eleganza e attenzione per i dettagli.

Adesso siamo pronte per sfoggiare il nostro look minimal chic, ma contemporaneamente, non dobbiamo perderci assolutamente le nuove puntate della quarta stagione della serie Élite!

Di già? Lo so, dispiace anche a me. Purtroppo si conclude qui, anche per oggi, la guida di stile di CheDonna che oscilla tra moda, attualità, gossip e web.

Ma non disperate, siamo già alla ricerca di nuovi trend e nuove notizie, da mostrarvi in anteprima, solo qui, e solo per voi.

Nel frattempo, create, studiate e osate. E mi raccomando: siate uniche, sempre!

Emanuela Cappelli