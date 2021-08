Uomini e Donne, ritorno di fiamma per la coppia più amata della storia del programma di Maria De Filippi. L’indizio non mente.

Potrebbe esserci un ritorno di fiamma molto atteso dai fans di Uomini e donne. Nel corso delle varie stagioni, il programma di Maria De Filippi ha contribuito a formare tantissime coppie che, ancora oggi, sono felicemente innamorate e hanno anche formato una famiglia.

Tra le coppie più amate spiccano sicuramente quelle di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Beatrice Valli e Marco Fantini.

Una delle coppie in assoluto più amate, tuttavia, è stata anche quella di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto che, dopo essersi incontrati e innamorati nello studio di Uomini e Donne, dopo essersi sposati, si erano lasciati lo scorso anno.

Tuttavia, oggi, un indizio social alimenta le speranze dei fans di rivedere l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nuovamente insieme.

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto di nuovo insieme? I fans di Uomini e Donne sognano

Lo scorso luglio, Cristian Gallella e Tara Gabrieletto annunciarono la fine del loro matrimonio con le seguenti parole:

“Sono qui per parlare a nome mio e di Tara con la quale abbiamo deciso di separarci, e ognuno di prendere la propria strada. Non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione. Non vedrete mai interviste, perché i motivi di questa separazione li sappiamo solo io e lei. Da questo momento, già da un po’ di tempo siamo due persone single che possono tranquillamente andare avanti con la propria vita, frequentarsi con chi vogliamo e fare qualsiasi tipo di scelta senza dover spiegare. Diffido chiunque a mettere becco su questa situazione perché sono cose nostre”.

LEGGI ANCHE—>Ex Uomini e Donne nella bufera: “Ha mentito a tutti”

Oggi, intorno a Tara e Cristian sono nati nuovi rumors. I fans, infatti, hanno notato come Tara in alcune storie pubblicate su Instagram indossi un bracciale con il nome Cristian. Tra i due, dunque, sarà tornato l’amore? I fans lo sperano.