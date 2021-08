Chi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Spunta il nome che spiazza

Chi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Dopo la scelta di Maria De Filippi di lasciare a casa influencer e modelli, spunta il nome che spiazza.

Uomini e donne tornerà in onda su canale 5 con la nuova stagione da lunedì 13 settembre. Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti è pronta ad aiutare dame, cavalieri e tronisti a trovare l’amore. Per la stagione 2021/2022 si tornerà alla formula del trono misto ovvero con la presenza, in un’unica puntata, sia del trono classico che del trono over.

Se tra le dame e i cavalieri del trono over ritroveramo Gemma Galgani e Isabella Ricci, pronte a contendersi le attenzioni del pubblico, chi salirà sul trono? Maria De Filippi, per la scelta dei nuovi tronisti, ha le idee chiare e, a tal proposito, spunta un nome che potrebbe mettere d’accordo anche il pubblico.

Anticipazioni Uomini e Donne: Jack Ranieri tronista?

Sul trono di Uomini e Donne, secondo alcune indiscrezioni riportate da vari portali tra cui Blasting News, sul trono della prossima stagione del programma di Maria De Filippi potrebbe sedere Jack Ranieri, il fratello di Matteo Ranieri, corteggiatore della scorsa stagione e scelta di Sophie Codegoni con cui, però, la storia è finita.

Jack, con Matteo nella foto qui in alto, non ha mai partecipato a trasmissioni televisive avendo così le caratteristiche che sta cercando Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha spiegato di non voler più tronisti influencer, ma di voler puntare su ragazzi semplici e lontani dal mondo dello spettacolo.

“Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti; quando ho capito che i tronisti erano diventati un cliché, ho deciso di cambiare”, ha spiegato la De Filippi. Jack Ranieri, dunque, sembra avere tutte le caratteristiche per poter conquistare la fiducia di Maria De Filippi e della redazione: sarà lui il nuovo tronista di Uomini e Donne? Lo scopriremo tra poche settimane.