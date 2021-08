Cinque errori di stile da non commettere in spiaggia sia sotto l’ombrellone che fuori

Dopo avervi consigliato come apparire splendide in costume da bagno, quali cappelli preferire in estate, che marchi scegliere per i sandali e su quali bijoux orientarsi al mare, ecco i cinque errori da evitare in spiaggia con relative soluzioni.

Ebbene sì, anche le più esperte tra noi commettono alcuni errori in fatto di stile quando si tratta delle vacanze al caldo. Chi solitamente è abituata a ballerine e sneakers in città, al mare si improvvisa femme fatale di mezzogiorno camminando sulla passerella, in bilico su zeppe altissime – e tamarre – lasciando con il fiato sospeso i villeggianti che la osservano dai rispettivi lettini. Altre, nel dubbio, tra un bracciale, l’orologio, la collana e la cavigliera decidono di mettere tutto e ci aggiungono anche la bigiotteria comprata il giorno prima al mercatino. Evitare il troppo è sempre la regola più importante.

Cinque errori che hanno una soluzione in spiaggia

Con la scelta pressoché infinita di costumi tra bikini, trikini, bandeau, intero, monokini (solo per citarne alcuni), si sconsiglia vivamente il topless. Lungi dall’essere bigotte e poi, va ricordato, che è perfettamente legale nel nostro Paese ma qui, oggi, si parla di eleganza quindi… In fondo, non siamo più negli anni Novanta ma dipende sempre dalla località.

Il copricostume deve parlare di voi. No alle pseudo tende della nonna e no ai mini abiti stretch fluo se avete più di diciannove anni o “rotolini a salvagente” sui fianchi. Ognuna è bella a modo suo ed ovviamente il peso non ha alcuna attinenza ma la figura di una curvy va valorizzata in altri modi. Puntare sulla sobrietà con abiti chemisier – che stanno bene a tutte – anche in questo caso è un’ottima soluzione.

Gli accessori vanno indossati dello stesso colore o materiale. Se borsa e ciabattine sono color oro rosa allora l’ideale sarà avere gli altri accessori bianchi o optare per bracciali e ciondoli della stessa tonalità. Con l’oro giallo, invece, meglio creare contrasto con il nero. State lontano dall’idea di un “Ibiza Style” che a riempirsi di cose l’unico risultato sarà quello di apparire zingare.

Lo stile che non è in vendita

Il trucco potrebbe anche esserci ma a patto che sia nude. Per il rossetto c’è tempo la sera, gli ombretti sono inutili e fastidiosi e la matita, anche se di qualità, si sbaverà inevitabilmente con il sudore. Meglio avere una pelle sana da idratare e proteggere e niente più. Concesso il mascara waterproof.

Il comportamento rientra nello stile perché l’educazione non si compra ma (forse) non è mai troppo tardi per imparare. Si può fumare nelle spiagge italiane ma se si facesse caso ad altre persone vicine, bambini ecc. non sarebbe male. Le urla andrebbero bandite ma se si tratta di infanti bisogna portare pazienza. Avere rispetto di tutti dovrebbe essere l’unico obbligo.

Sono piccole grandi cose che nell’insieme faranno star meglio voi e chi è al vostro fianco. Tentar non nuoce e potrebbe, si spera, creare dipendenza.

Silvia Zanchi