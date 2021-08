Luciano Punzo, altro che Manuela: ecco il vero amore dell’ex Temptation

Luciano Punzo e Manuela Carriero continuano a frequentarsi, ma il vero amore dell’ex tentatore di Temptation Island è Eva.

Dopo Temptation Island 2021, tra Luciano Punzo e Manuela Carriero è nato un sentimento vero. L’ex tentatore e l’ex fidanzata di Stefano si stanno frequentando e il loro rapporto diventa sempre più importante. I due stanno trascorrendo tanto tempo insieme anche se non mancano le critiche.

C’è, infatti, chi non crede ancora nel sentimento che è nato tra Luciano e Manuela. A rispondere agli haters sui social è stato proprio l’ex tentatore che ha ribadito di avere intenzioni serie con Manuela.

“La mia storia è vera e tantissime persone mi scrivono tante cose belle. Non ho mai mentito in vita mia, non mi interessa fare pubblicità, non mi interessa fare televisione. A me interessa solo che ho trovato la ragazza giusta per me, una ragazza veramente che per me è oro e che non si trova facilmente. Io vivo la mia storia con lei, basta, non mi interessa più niente!”, si è sfogato su Instagram l’ex tentatore.

La storia con Manuela è vera, ma quest’ultima è consapevole di avere un’altra donna davanti a sè nel cuore di Luciano.

Luciano Punzo, il grande amore del tentatore di Temptation Island è la figlia Eva

Luciano ha trascorso l’intero weekend con la figlia Eva, nata dalla precedente relazione con la ballerina del teatro San Carlo di nome Valeria Iacomino. Mentre Manuela partecipava al matrimonio di Claudia e Ste, la coppia di Temptation Island 2021 che ha pronunciato il fatidico sì dopo aver superato una crisi importante, Luciano ha dedicato il proprio tempo alla piccola Eva, il suo grande amore.

LEGGI ANCHE—>Temptation Island, Valentina Nulli: “Vi svelo la reazione dei genitori di Tommaso”

“Il cuore pieno di te”, ha scritto Luciano e tra i tanti commenti è spuntato quello di Manuela che ha scritto – “stupendi”.

LEGGI ANCHE—>Temptation Island, altro che single: dopo l’addio al fidanzato, nuovo amore!

Per Luciano, dunque, è un momento magico sia dal punto di vista professionale che sentimentale avendo sia l’amore della sua bambina che quello di Manuela con cui la relazione sta diventando sempre più importante.