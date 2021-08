Uomini e Donne: la coppia più amata dell’ultima stagione del Trono Over ha deciso di dirsi addio. Ad annunciare il tutto è stata lei, ancora spiazzata da quanto accaduto.

Uomini e Donne, per quanto riguarda la parte inerente al Trono Over, quest’anno purtroppo non è stato molto fortunato. In quanto numerose coppie hanno scelto di dirsi addio subito dopo la fine della loro esperienza all’interno del programma, scoprendo di essere incompatibili nella vita di tutti i giorni.

E’ il caso della coppia formata da Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello. I due, poco dopo la fine della loro esperienza agli studi Elios di Roma, hanno deciso di dirsi addio e a rivelare il tutto è stata l’ex dama ai microfoni di Fralof per Piu’Donna, confidando al grande pubblico che la loro relazione è finita 3 mesi fa e che da quel momento aspetta ancora di avere un chiarimento con lui.

Giancarlo Cellucci è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne della passata stagione. In quanto prima di iniziare la sua relazione con Alessandra, aveva scelto di frequentare Aurora Tropea e con lei non si era comportato bene, ma con la nuova dama sembrava essere cambiato. Purtroppo però dopo la fine della loro conoscenza in tv, anche questa relazione è arrivata al capolinea.

Alessandra Chiariello ha ammesso che la loro relazione è terminata ben tre mesi fa e che ha voluto comunicare al pubblico della loro rottura in quanto le sembrava giusto dare loro aggiornamenti, visto che il loro amore era nato in tv. La dama, però, di questa relazione ha ancora l’amaro in bocca visto che lui l’avrebbe lasciata telefonicamente e lei ancora aspetta di poter avere un chiarimento di persona, ma visto il lungo lasso di tempo trascorso purtroppo appare assai improbabile che i due riusciranno ad incontrarsi di nuovo per parlare di quanto accaduto, ma la speranza come si è soliti dire è l’ultima a morire.

Tant’è che Alessandra del Trono Over non aveva ancora parlato di questa rottura pubblicamente, nella speranza che lei e Giancarlo, ex di Aurora Tropea, potessero incontrarsi prima di persona per poterne parlare e soltanto in un secondo momento ufficializzare la fine del loro amore. Amore in cui lei credeva, ma che purtroppo non ha avuto il risvolto che sperava.

Giancarlo e Alessandra si sono lasciati dopo Uomini e Donne e nulla esclude che Maria possa invitarli di nuovo a settembre per parlare di quanto è accaduto alla loro relazione nel mondo reale.