Il panino che i dipendenti di McDonald’s non ordinerebbero mai

I dipendente McDonald’s svelano alcuni piatti che loro stessi mai ordinerebbero presso il fast food più famoso del mondo.

Si stima che ogni secondo di ogni giorno si vendano 75 hamburger firmati McDonald’s.

La multinazionale americana di fast food ha conquistato più di 119 paesi nel globo e vanta oltre 36mila ristoranti. La sua fama certo non è legata a una dieta healthy ma la gola, si sa, spesso ha la meglio e così si cede a un pranzo a suon di patatine e panino. Già, ma quale panino?

La scelta offerta da McDonald’s si è infatti notevolmente ampliata negli anni, proponendo panini proprio per tutti i gusti ma, a quanto pare, non propriamente tutti di qualità.

Gli stessi dipendenti del colosso hanno infatti confessato che alcune voci del menù decisamente sarebbero da ignorare. Quali? Lo scopriamo oggi insieme.

Dipendenti McDonald’s svelano: “non lo ordineremmo mai”

A chiedere ai dipendenti McDonald’s un parere sul menù della nota catena di fast food è stato Business Insider, pronto a raccogliere le loro opinioni dello staff sui prodotti da loro stessi venduti.

Tra le molti opinioni raccolte noi abbiamo scelto di evidenziare le tre, a nostro parere, maggiormente rivelatrici, quelle riguardanti i prodotti ancora ad oggi decisamente sconsigliati. Scopriamoli insieme.

Insalata – Voi pensate di affidarvi all’unico prodotto salutare proposto e invece state scegliendo il più calorico. “Non sono un fan delle verdure – ha detto il dipendente a Business Insider – comunque gli articoli spacciati come i più sani e salutari sono in realtà quelli con l’apporto calorico più alto”. L’insalata con pollo croccante arriva a 520 calorie, l’insalata con pancetta e pollo croccante vanta 490 calorie e l’insalata di pollo alla griglia con pancetta ha 320 calorie. Considerando che un Big Mac ha 540 calorie ci si rende facilmente conto che in realtà le insalate di McDonald’s non sono così a prova di dieta.

Il McRib – Stiamo parlando del panino di sesamo da 500 calorie venduto solitamente a un dollaro e 99. Al suo interno carne di maiale, cipolle, cetriolini, salsa barbecue ma “come appare il panino prima di mettere la salsa è assolutamente rivoltante”, parola di un dipendente.

Egg White Delight McMuffin – E’ stato presentato come l’alternativa più sana al classico muffii eppure un dipendente ha spiegato che “la quantità di burro che viene spalmata sulla griglia aumenta il numero di calorie e grassi”.

Sembra proprio che ha tradire siano in fin dei conti le scelte compiute con la convinzione di optare per qualcosa di “più salutare”. Se fast food deve essere che fast food sia: nascondersi dietro un dito pare decisamente controproducente.