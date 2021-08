Dagli esordi ad oggi Alessandra Amoroso è dimagrita: scopriamo qual è il segreto della forma fisica della cantante.

Da quando fece il suo esordio nel programma di Amici di Maria De Filippi, vincendo poi l’ottava edizione del programma nel 2009, Alessandra Amoroso ne ha fatta di strada, diventando una delle cantati di punta del panorama musicale italiano degli ultimi anni.

Il suo “Sorriso grande” è stato anche scelto di recente come colonna sonora dell’Europeo da Sky e il 13 luglio 2022 canterà sul palco di San Siro, un traguardo davvero importante. In autunno poi uscirà il suo nuovo album di inediti. Insomma una carriera a gonfie vele.

Ma da quando la Amoroso fece il suo esordio in tv ad oggi è apparsa visibilmente cambiata. La cantante infatti nel corso degli anni è dimagrita notevolmente mostrando una forma fisica davvero invidiabile. Scopriamo quali sono i suoi segreti di bellezza.

Ecco il segreto della forma fisica di Alessandra Amoroso

Sono tante le celebrità che nel corso degli anni hanno modificato il proprio stile di vita, tra dieta e allenamenti, riuscendo a dimagrire e sfoggiando una forma fisica perfetta. Tra queste c’è anche Alessandra Amoroso, classe 1986 e salentina doc, che di recente si è lasciata con il suo fidanzato Stefano Settepani.

La cantante, ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, dagli esordi ad oggi ha raggiunto davvero una forma fisica invidiabile, e sono tanti i fan che si chiedono come abbia fatto l’artista a raggiungere risultati così eccezionali.

Recentemente la cantante ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport svelando qual è il segreto della sua forma fisica. In particolare la Amoroso ha ammesso di allenarsi costantemente da cinque anni e mezzo, di praticare la meditazione e inoltre esegue esercizi a corpo libero. Unisce mente e fisico per trovare equilibrio. A guidarla nel training funzionale è il suo personal training.

Quindi al primo posto la cantante ammette di poter sfoggiare un fisico tanto in forma grazie all’attività sportiva. A proposito della sua dieta invece poco è dato sapere. L’artista infatti non ha svelato quale tipologia di regime alimentare segua.

Qualche anno fa però quando la Amoroso fu ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo rivelò di non seguire una dieta con particolari restrizioni alimentari né tantomeno di seguire diete drastiche e fai da te.

All’epoca, circa 5 anni fa, la cantante praticava molta Zumba tanto da avere anche il diploma per insegnarla. Si tratta di una disciplina di fitness all’insegna della musica caraibica che permette di bruciare molte calorie all’ora.

Quindi ecco svelato il segreto della Amoroso per avere un fisico tanto tonico e in forma: l’attività fisica. La cantante con oltre 2 milioni e mezzo di copie vendute, che abbiamo visto anche di recente nel programma tv Battiti Live, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, è a mille per il nuovo progetto. Il concerto evento che la vedrà protagonista il prossimo anno e che si chiamerà proprio “Tutto accade a San Siro”. Non ci resta che attendere.