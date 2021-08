Chiara Ferragni è a Porto Cervo! Quale sarà il suo look estivo?

Per la rubrica “gli outfit più IN e OUT delle influencer in vacanza” oggi parliamo dell’imprenditrice digitale, mamma, designer e modella più versatile e multitasking d’Italia. Ecco Chiara Ferragni e il suo look estivo a Porto Cervo!

Continuiamo a vedere i post delle influencer in vacanza che invadono tutti i social media: dove vanno, cosa fanno, cosa mangiano, e con chi trascorrono i loro giorni di relax.

Noi siamo contente per loro, perché ci danno ottimi spunti per i nostri outfit estivi!

Oggi chi sarà la protagonista della nostra guida di stile sulle influencer in vacanza? Sarà lei, la regina indiscussa dei social media, colei che da modella ha creato un impero con il suo primo blog “The Blonde Salad”. Stiamo parlando di Chiara Ferragni.

Lei è attualmente a Porto Cervo, dove sta trascorrendo una rilassante vacanza con il marito Fedez e i due figli, Leone e Vittoria.

Ieri Chiara Ferragni ha pubblicato un post che la ritraeva in un total look molto chic, e facilmente ricreabile!

E allora ho pensato: è perfetta per la nostra rubrica dei look delle star in vacanza!

Quindi, vogliamo iniziare? Ecco il total look di Chiara Ferragni a Porto Cervo, stile e abbinamenti, e modi semplici per ricrearlo!

Il look di Chiara Ferragni è casual chic! Sai quanto costa il suo outfit? Ecco come ricrearlo in facili mosse, e spendendo poco!

Entriamo subito nel vivo della guida di stile di CheDonna più attuale e social di tutto il web!

Chiara Ferragni, a Porto Cervo con la sua famiglia, ha postato una foto su Instagram nella quale indossava un body high leg, con borchie oro su tutta la parte frontale, che le mostrava la schiena completamente scoperta. Un jeans mum fit chiaro con strappo sul ginocchio. Décolleté nere con fiocco e perline sulla parte superiore e una mini bag.

Il body è di Philosophy, il costo originale è di € 495,00 ma adesso lo potete trovare sul sito ufficiale di Philosophy scontato al 50 %, quindi € 247,50. La borsa è la Micro Lady Dior, di Dior, ed ha un costo di € 2.600,00.

Un po’ troppo dispendioso per un look da vacanza.

Come possiamo definire stilisticamente questo outfit? Direi casual chic, ossia un look semplice, ma elegante. Adatto a più occasioni, da quella più “easy” a quella più formale. Il jeans e il tacco sono la base del look casual chic. Ogni elemento che crea il look darà poi quel tocco più elegante o meno. Nel nostro caso, o meglio, quello di Chiara Ferragni, il body scollato sulla schiena con le borchie sdrammatizza il look, rendendolo meno elegante.

Il nostro voto finale? Un 8. Carino, nell’insieme un bell’effetto, ma sempre distante anni luce da noi, con un costo totale veramente esagerato!

Vi piace il look e volete ricrearlo? Ovviamente ho la soluzione per voi, e oggi è tutta griffata H&M.

Partiamo dal sopra: come ricopiare il body di Chiara Ferragni? Ho selezionato per voi un body High leg, ossia con una scollatura laterale molto sgambata, di H&M, manica lunga, al costo di € 14,99. Potete voi dare il tocco d’oro che aveva Chiara Ferragni sul suo body con una collana a catena color oro. O addirittura potete seguire il trend di stagione in fatto di accessori che vede più collane messe insieme, l’importante è che siano di lunghezze diverse e dello stesso colore.

Per quanto riguarda il jeans ho selezionato, sempre di H&M, un jeans mum fit chiaro, con la stessa vestibilità di quello indossato da Chiara Ferragni. Potete poi ricreare il taglio sul ginocchio per avere lo stesso jeans della protagonista della nostra guida di stile, e il gioco è fatto. Il costo del jeans? € 19,95.

Come borsa utilizzate una pochette nera e come scarpa una décolleté, o un sabot, l’importante è che sia nero e a punta. E il total look ispirato a Chiara Ferragni in vacanza a Porto Cervo è terminato!

Vedete? Basta poco per creare un total look degno di una influencer! Solo sapere i capi giusti da acquistare!

Anche oggi è terminata la guida di stile più social, attuale e stilosa di tutto il web.

Sapete cosa? Che ho qui la prossima guida di stile, pronta e solo per voi!

Cosa dovete fare? Aspettare! Qui, domani, alla stessa ora, per sapere tutto riguardo ai look delle nostre sta preferite! Ne vedremo delle belle!

Emanuela Cappelli