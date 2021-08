Grande Fratello Vip, doppio colpo di Signorini! Arrivano due nomi bomba nella casa più spiata d’Italia che fanno tremare la concorrenza.

Il Grande Fratello Vip dopo ben 6 mesi di messa in onda no stop, è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire dai primi giorni di settembre. Per questo motivo Alfonso Signorini e la sua produzione stanno lavorando più che mai per dare vita al cast della prossima edizione. Edizione su cui si hanno altissime aspettative, considerato che i vipponi che li hanno preceduti sono entrati nel cuore di milioni.

Secondo le prime indiscrezioni trapelate in rete, però, il pubblico del piccolo schermo non ha nulla da temere. In quanto la produzione sembrerebbe aver scelto personaggi che sicuramente creeranno dinamiche che terranno tutti incollati allo schermo, ma chi sono i vipponi scelti? Davide Maggio, sul suo portale, ha anticipato la presenza di un personaggio bomba che ha fatto discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo durante il corso dell’ultima edizione di Temptation Island.

Anticipazioni cast Grande Fratello Vip: Signorini fa il colpaccio

Secondo quanto trapelato da Davide Maggio, Alfonso Signorini ha fatto il colpaccio. In quanto nella prossima edizione del reality show di canale 5 sembrerebbe esserci proprio lui: Tommaso Eletti di Temptation Island! Il giovane si è fatto notare durante il suo percorso nel programma di Filippo Bisciglia per la sua storia con Valentina Nulli, di 20 anni più grandi di lui, e per aver ceduto alle tentazioni della single Giulia nonostante la sua eccessiva gelosia.

Sicuramente Tommaso Eletti al GF Vip sarebbe decisamente un colpaccio, qualora nella casa più spiata d’Italia sfoggi il personaggio che il pubblico ha conosciuto a Temptation Island. Non come è successo a Carlotta Dell’Isola durante la scorsa edizione, che durante l’esperienza con Alessia Marcuzzi aveva sfoggiato un carattere tutto pepe per poi passare totalmente inosservata durante il GF Vip, ma Tommaso non è l’unico nome ad essere spuntato fuori.

Secondo recenti indiscrezioni, oltre al fidanzato più discusso delle ultime settimane, si mormora anche della presenza di Giucas Casella. L’illusionista tv per eccellenza che potrebbe far conoscere la sua spiccata personalità, oltre che le sue doti da mago, all’interno della casa più spiata d’Italia.

Insomma, dai nomi trapelati in rete, il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip sembrerebbe promettere grandi cose e siamo sicuri che Alfonso Signorini anche quest’anno non deluderà le aspettative del pubblico del piccolo schermo. Tant’è che si mormora che la prossima edizione potrebbe durare anche di più di quella precedente. Tanto da terminare non a marzo, bensì a maggio!