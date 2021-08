Tommaso Zorzi e Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip hanno litigato? Lei, dopo le insistenze dei fan, ha vuotato il sacco, svelando tutta la verità sul loro rapporto.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono stati tra le coppie più belle dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che tornerà con una nuova stagione a partire dai primi giorni di settembre. I due hanno fatto sognare il pubblico del piccolo schermo, in quanto si sono sempre sostenuti a vicenda. Storica, infatti, è la scena in cui lei prova ad abbandonare il programma e lui le sbarra la porta, affermando che se avesse lasciato lei, anche lui avrebbe fatto la stessa cosa.

Dopo la fine del reality show di canale 5, Stefania e Tommaso hanno trascorso qualche momento insieme, immortalando il tutto sui rispettivi profili social, ma da qualche tempo ormai non appaiono più vicini. Tant’è che gli utenti della rete si sono chiesti se la loro amicizia fosse arrivata al capolinea o meno. Considerato che di recente l’influencer ha scelto di chiudere i rapporti con Francesco Oppini, altro suo storico compagno di viaggio.

Intervistata dal settimanale Vero, Stefania Orlando ha rotto il silenzio su Tommaso Zorzi rivelando tutta la verità sul loro rapporto.

Stefania Orlando rompe il silenzio su Tommaso Zorzi: la verità sul loro rapporto

Stefania Orlando, che di recente si è lasciata andare ad una confessione mai fatta prima, ha deciso di rivelerà la verità al grande pubblico sul suo rapporto con Tommaso Zorzi dopo la fine dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Ammettendo come stanno realmente le cose.

Stefania, che è concentratissima sulla sua carriera, tant’è che a settembre farà parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, ha precisato che c’è un bel legame tra loro ma che purtroppo, non vedendosi tutti i giorni, non è di certo lo stesso di quando si trovavano entrambi al GF Vip.

“Con Tommaso c’è un bel legame tra di noi” ha esordito la bionda conduttrice, rispondendo anche a tutti coloro che le chiedono come mai non sembrano più incontrarsi così di recente come facevano invece un tempo. “Stando in città diverse non viviamo un rapporto quotidiano“ ha precisato.

La distanza, dunque, ha iniziato a farsi sentire anche per il loro rapporto, ma nonostante ciò sono sempre buoni amici e il loro legame non si è fatto distrutto dopo la fine dell’esperienza al GF Vip, dove erano più uniti che mai.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non hanno litigato. Semplicemente, vivendo in due città diverse, non riescono a frequentarsi come quando vivano sotto lo stesso tetto.