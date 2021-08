Le star vanno in vacanza! Cosa indossa Beatrice Valli? Un abito cut out!

By

Anche le star vanno in vacanza, e sapete quali outfit da sogno sfoggiano? Stile e tendenze sono assicurati! La protagonista della guida di stile “in vacanza” di oggi è…Beatrice Valli, e il suo abito rosa cut out!

Ogni volta che apriamo i social media vediamo foto su foto, su post, su storie IG delle nostre influencer preferite che ci mostrano in quale ristorante IN hanno mangiato, su quale barca hanno fatto l’aperitivo e su quale meta esotica stanno per atterrare (pandemia permettendo).

Per noi, o per lo meno molti di noi, che le ferie sono ancora lontanissime, ogni volta è un colpo al cuore. Vorremmo anche noi trovarci in quei luoghi magnifici, a mangiare, bere, rilassarci e goderci un po’ di mare.

Vi prometto, il relax arriverà anche per noi.

Ma nel frattempo, perché non vedere il bicchiere messo pieno invece che quello mezzo vuoto? Mi spiego meglio.

Le nostre influencer preferite, oltre a mostrarci in che modo stanno trascorrendo le loro ferie estive, ci stanno mostrando molto altro.

Cosa? Spunti su spunti per creare i nostri outfit estivi super trendy!

Perché noi che siamo delle perfette fashion victim non possiamo farci sfuggire nessuna occasione per studiare e provare tutti i trend del momento!

LEGGI ANCHE: Cosa indossa Giulia de Lellis in vacanza? L’abito lungo a fantasia!

E allora, di chi parleremo oggi? Semplice, di una delle influencer più amate del momento.

Stiamo parlando di Beatrice Valli! Nello specifico parleremo del suo look. Vedremo lo stile, gli abbinamenti, i capi che compongono il look e vedremo inoltre alcune soluzioni per ricreare il total outfit.

Siete pronte? E allora via alla guida di stile più fashion e social del momento, che vede come protagonista Beatrice Valli e il suo look estivo!

Beatrice Valli a cena: cosa indossa? Ecco il look che ha fatto innamorare il web!

Un giorno fa, la bella Beatrice Valli posta una foto che la ritrae nella zona esterna di un ristorante, dalle parti di Forte dei Marmi, indossando un abito lungo che ha fatto letteralmente innamorare il web. I commenti e i likes non si sono risparmiati, quindi è proprio il caso di fare un GET THE LOOK!

Beatrice indossa un abito lungo rosa pesca, con scollatura profonda a V. Le bretelle dell’abito erano legate intorno al collo per creare successivamente un intreccio sulla schiena. Il tutto abbinato da una hand bag e un sandalo con tacco, anch’essi rosa pesca, a creare un outfit ton sur tone.

L’abito può essere definito CUT OUT, perché visto frontalmente le bretelle creano una spaziatura sui fianchi, che lo fa assomigliare al modello di abito più trendy del momento.

Il total look può essere definito sicuramente chic, adatto sia per la cena fuori con la famiglia, in un posto elegante, sia per la cerimonia estiva, cambiando magari trucco e parrucco.

Infatti, Beatrice Valli, portava i capelli sciolti, lisci, e un make-up no make-up, sicuramente aiutata dalla bella tintarella che aveva colorato la sua carnagione a tal punto da non essere necessario alcun trucco.

Quando si parla di un total look è importantissimo valutare anche tutto ciò che concerne la parte beauty, quindi capelli, trucco, e anche accessori. Perché, come vi dico sempre, quando un look è completo, fa la differenza.

Quindi, che voto diamo a Beatrice Valli in abito rosa? Un 8 e mezzo. Bello, ma abbiamo visto molto meglio!

Adesso vi pongo una domanda, come ricreare l’outfit dell’influencer protagonista della nostra guida di stile? Vi aiutiamo noi di CheDonna, sempre con voi quando si tratta di stile e tendenze!

Ho selezionato per voi un abito rosa “simile” a quello indossato da Beatrice Valli, che potete indossare allo stesso modo e che vi donerà lo stesso effetto! L’abito in questione lo potete acquistare su Zalando, e si tratta di un abito lungo rosa cipria con tagli cut out sui fianchi. Il brand dell’abito è True Violet e il costo è di € 99,95.

Questo era solo un esempio, ma si possono trovare sul web, o nel vostro negozio di fiducia, moltissimi abiti simili a quelli indossati da Beatrice Valli, nella fascia di prezzo che preferite.

L’importante è che, per ricreare il total look, dovete abbinare il colore del vostro abito a quello di scarpa e borsa. Sarà tutta un’altra cosa!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più social di sempre, che segue insieme a voi le vicende, storie e anche le vacanze, delle nostre influencer preferite.

Per non rimanere indietro ci vedremo qui, su CheDonna, per sbirciare i look più trendy di tutto il web.

Ne vedremo delle belle!

Emanuela Cappelli