Gianluca Semprini è un noto giornalista e conduttore italiano. Scopriamo tutto ciò che lo riguarda, dalla carriera fino alla vita privata.

Gianluca Semprini è il nuovo conduttore del programma Estate in diretta. Giornalista professionista, ha iniziato la sua carriera lavorando per le radio e collaborando come freelence. La sua carriera televisiva è iniziata su Sky Italia, passando alla Rai nello 2016.

Ma chi è veramente Gianluca Semprini? Conosciamolo meglio nel privato e approfondiamo insieme la sua carriera che lo ha portato, tra le altre cose, a scrivere diversi libri.

Chi è Gianluca Semprini, il giornalista e conduttore di Estate in diretta: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e Twitter

Nome: Gianluca Semprini

Data di nascita: 31 Agosto 1970

Luogo di nascita: Roma

Età: 50

Altezza: 186 cm

Peso: 80 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Giornalista, scrittore e conduttore

Titolo di studio: Laurea in sociologia

Account social: Instagram @emprinigianluca – Twitter @gianlusempri

Sito web: /

Giornalista della Rai, legato anche al mondo delle inchieste, Gianluca Semprini è un personaggio poliedrico, rivelandosi sia scrittore che conduttore televisivo. Dopo essere diventato giornalista ha iniziato la sua carriera con Sky Italia lavorando per SkyTg24. Nel 2016 è passato alla Rai occupandosi prima della fascia notturna e poi di quella serale di RaiNews24.

Co-conduttore di Centocittà (programma di Rai Radio 1), ha condotto anche diversi programmi e scritto libri di inchiesta come “La strage di Bologna” e “Il terrorista sconosciuto”. Un altro libro, scritto in collaborazione con Mario Caprara e pubblicato dalla Newton & Compton si intitola “Neri! La storia mai raccontata della destra radicale, everiva e terrorista”.

Gianluca Semprini: la vita privata del giornalista e conduttore

Gianluca Semprini ha moglie e figli. È infatti felicemente sposato con Valentina dalla quale ha avuto tre figli, di cui due gemelli. Da una precedente relazione ha invece avuto Federica, oggi quindicenne.

Nel privato, oltre ad amare la propria famiglia, Semprini è un grande appassionato di calcio. Tifa per la Roma e si dichiara un grande estimatore di Francesco Totti. Inoltre ama trascorrere le vacanze con moglie e figli con i quali ha una casa di villeggiatura dove si recano ogni anno per un paio di mesi.

Il conduttore ha più volte ammesso di non avere un buon rapporto con la religione ma di credere fermamente in alcuni valori, primo tra tutti quello della famiglia.

Gianluca semprini: il flop di Politics

Qualche anno fa, Gianluca Semprini è stato al centro di un ciclone mediatico dato dal fallimento del programma Politics, chiuso anzitempo per la carenza di ascolti. Un fallimento da lui stesso dichiarato ma non senza polemiche. Come riportato anche da Ilfattoquotidiano.it, Semprini ha infatti concluso il programma ammettendo il suo fallimento personale e assumendosene la responsabilità.

Ha infatti ammesso di non essere riuscito ad avere risposte chiare dai politici, nonostante le premesse del programma fossero quelle. Il conduttore ha ovviamente legittimato anche il suo impegno nel restare sempre equo sulle questioni politiche e ha replicato a chi lo aveva accusato di far leva sulle malattie per fare audience. Un’accusa che lui, con un padre morto di tumore ed una sorella persa a causa del diabete non ha proprio potuto tollerare.

LEGGI ANCHE -> Leonardo Cassoli, figlio Roberta Capua: la grande rinuncia della conduttrice per lui

Infine ha parlato rivolgendosi alla Bignardi e dicendo che per fare una rivoluzione non ci si può arrendere alle prime difficoltà ma che bisogna lavorare. Anche dopo tre mesi di problemi all’Auditel. Un commento che ha fatto discutere almeno quanto la chiusura del programma che pur non andando come previsto non ha comunque tolto nulla alla sua bravura di giornalista.

Noto anche per la conduzione del programma di cronaca, attualità e politica “quel che resta del giorno”, Semprini è infatti molto apprezzato per il suo modo diretto di esprimersi e di dire ciò che pensa.

Il dolore di Gianluca Semprini

La vita di Semprini non è tutta rose e fiori come potrebbe sembrare dal suo volto sorridente. In un’intervista, il giornalista ha infatti raccontato di aver perso sia il padre che la sorella. La perdita di quest’ultima, avvenuta a causa del diabete e proprio tra le sue braccia lo ha toccato nel profondo portandolo a decidere di vivere la vita a pieno anche per lei.

Gianluca Semprini oggi

Oggi, sembra finalmente giunto il momento della rivalsa, e Semprini, rimasto comunque in Rai è il nuovo conduttore di Estate in diretta che conduce con Roberta Capua. Un programma che si propone di raccontare la rinascita del paese attraverso storie di riaperture e ripartenze.