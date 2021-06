Il figlio di Roberta Capua è stato un bambino fortunato: ha sempre avuto vicino la sua mamma, che per amore ha messo a lungo in pausa la carriera.

Quando Roberta Capua ha avuto il suo primo e unico figlio Lorenzo aveva già 39 anni. Questo significa che Roberta è arrivata alla maternità piuttosto tardi e di certo non disponeva di tutte le energie su cui può contare una mamma più giovane.

Anche questo motivo, forse, ha inciso in maniera importante sulla decisione della presentatrice, che per molti anni ha messo da parte la carriera per vivere accanto alla propria famiglia, assumendosi un rischio enorme.

Il figlio di Roberta Capua: ecco perché è sparita dalla TV

Quando Roberta Capua e il suo Stefano si sono sposati era l’Aprile del 2011. All’epoca il piccolo Leonardo era già nato, tanto che comparve nelle fotografie del matrimonio dei suoi genitori tutto in ghingheri e con grandi sorrisi.

All’epoca Roberta aveva già deciso di vivere a Bologna, città natale del marito. Questa scelta influì in maniera estremamente significativa sulla sua carriera, come fu lei stessa a spiegare in un’intervista.

“La televisione si fa a Roma e a Milano” disse la Capua, che al momento di trasferirsi a Bologna era perfettamente consapevole che sarebbe stato completamente impossibile lavorare a pieno regime in televisione come aveva fatto fino a quel momento.

Decisa di godersi appieno la sua maternità nel modo più normale e soprattutto più naturale possibile, Roberta ha dichiarato di non essersi mai pentita di quella scelta.

Da alcune battute che la conduttrice ha pronunciato negli scorsi anni, però, si può intuire che non dev’essere stato facile mettersi da parte dal punto di vista professionale: il rischio era che passasse troppo tempo e che Roberta fosse dimenticata.

La conduttrice ha spiegato che la sua lunga assenza dai teleschermi è stato quindi un rischio calcolato ma comunque un rischio molto forte. Negli ultimi anni, quando ormai Leonardo era cresciuto ed era diventato leggermente più indipendente da lei, Roberta è rimasta in attesa di un nuovo contratto e di una nuova possibilità.

La conduttrice ha infatti spiegato che negli scorsi anni erano state intavolate trattative anche con reti minori, ma che poi tali trattative non giunsero a buon fine.

Oggi però Roberta Capua torna in televisione con un programma della fascia del mattino, una zona del palinsesto che Roberta ama in modo particolare. Lo si capisce dall’entusiasmo con cui ha annunciato la novità attraverso il proprio profilo Instagram.

“È ufficiale… quest’estate vi terremo compagnia tutti i pomeriggi! Insieme a Gianluca Semprini condurrò Estate in diretta su Rai1. Sono felice ed emozionata!” ha scritto la presentatrice.

Roberta ha dichiarato che era certa che questa nuova opportunità sarebbe arrivata prima o poi, perché non voleva sprecare il talento e l’esperienza costruiti con tanti anni di pazienza, professionalità e duro lavoro. “In cuor mio l’ho sempre pensato che un giorno avrei avuto un’altra occasione importante. Non volevo buttare al vento uno know-how accumulato in tanti anni di carriera”, ha affermato in un’intervista al Il Fatto Quotidiano.

Roberta ha anche spiegato di essere consapevole di essere una donna molto privilegiata, perché non sono certo molte le donne che avrebbero potuto scegliere liberamente di interrompere la carriera e poi ricominciare esattamente da dove avevano lasciato diversi anni dopo.

La vita della presentatrice quindi andrà incontro a cambiamenti davvero radicali. Nei prossimi mesi il figlio di Roberta Capua avrà la possibilità di vedere la mamma in televisione ogni giorno e potrà abbracciarla nel week end, come tutti i bambini che hanno un genitore che lavora fuori città.

Tra l’altro, gli abbracci sono una delle cose che Roberta Capua preferisce del rapporto con suo figlio: le pochissime fotografie del bambino che sono state pubblicate suoi social vedono infatti Leonardo di spalle, o con il viso affondato nel petto o nella spalla della sua mamma. È chiaro che Stefano e Roberta abbiano deciso di mantenere il più alto livello di privacy possibile per tutelare il proprio bambino, soprattutto ora che Leonardo è entrato nella fase della pre adolescenza.