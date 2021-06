Giammarco Sicuro, chi è il conduttore di Uno Mattina Estate: età, altezza e una pericolosa passione

By

Giammarco Sicuro, celebre giornalista Rai, attualmente alla conduzione di “Uno Mattina Estate”. La sua carriera tra reportage e inchieste.

Giammarco Sicuro è noto al grande pubblico della Rai per la sua conduzione, insieme alla collega e amica Barbara Capponi, di “Uno Mattina Estate”. Il giornalista, tuttavia, si è fatto strada nel modo più classico e per certi versi tortuoso: dopo la Laurea in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Firenze, frequenta la scuola di giornalismo di Urbino. Trampolino di lancio che gli consente di arrivare agli studi di Sky Italia.

Nella redazione romana si contraddistingue per caparbietà, operato e originalità. L’anno della svolta è il 2008 quando approda in Rai. La tv di Stato valorizza le sue capacità di analisi e osservazione: 12 anni di servizio in cui ha raccontato i fatti più rilevanti della cronaca italiana.

Giammarco Sicuro carriera

Dalla politica, al terrorismo, fino alle tragedie come il naufragio della Costa Concordia, l’avvento del Coronavirus in Spagna e lo sviluppo della crisi coreana. Particolare attenzione anche agli accadimenti della criminalità organizzata, celebre il focus sulla trattativa Stato-Mafia.

Oltre a questo, Sicuro è artefice di un documentario – ideato e girato insieme al collega Jacopo Cecconi – dal titolo “Wishes on a falling star” sulla prostituzione e il contrabbando a Cuba. Tutto registrato con una telecamera nascosta, il girato compone un ritratto fedele e spregiudicato di certe realtà poco dibattute ma ampiamente presenti a livello globale: un occhio indiscreto sulle piaghe sociali più importanti e scabrose al tempo della globalizzazione. Giammarco è molto seguito anche sui social, ha un profilo Instagram con oltre 7800 follower dove posta momenti di lavoro e qualche scatto inerente alla quotidianità: amante degli animali, un cane al seguito, attualmente risulta essere single.