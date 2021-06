Borse in paglia, rafia e vimini: quali comprare e come portarle quest’estate

Lo scorso mese vi avevamo illustrato tutti i modelli delle borse in paglia disponibili per l’estate 2021 ed oggi ci concentriamo sui brand più interessanti e su come abbinarle. Vediamo le basi ed i budget.

Paglia, rafia e vimini sono da tempo impiegati in accessori per firme importanti e terribilmente costose ma ne val la pena? A quanto pare sì perché borse e ciabattine realizzate in questi materiali poveri ormai non sono più prerogativa unica della vita in spiaggia bensì usate ovunque. Infatti è normale vedere anche le più note influencer in bar chic, o ad un meeting di lavoro, come in treno (business class, of course) con micro – o xxl – borse in paglia dalle forme più particolari con scritte ben evidenziate, a sottolineare il prezzo esorbitante. Scopriamo quali comprare e come portarle.

Tutte le borse in paglia che vorremmo avere

Fendi ne ha create diverse, si va dalla Peekaboo X-Tote misura media, lavorata in paglia con motivo a intreccio e ricamata con lettering Fendi Roma a contrasto e rifinitura in pelle (3.300 euro) alla borsa a spalla “croissant” a 1690 euro; Prada ne propone una particolarmente sofisticata, realizzata in fibra naturale. Si tratta di un modello shopping, rigido, e ne arricchiscono la silhouette squadrata gli eleganti dettagli in pelle come i manici intrecciati, il portanome rimovibile e l’iconico logo. La borsa a secchiello in vimini nella foto seguente è di Etro e fa ovviamente parte della nuova giovane collezione estiva. Impreziosita da una chiusura in tessuto decorata con una stampa nautica, costa 1395 euro.

Meravigliose e più accessibili

Alberta Ferretti aveva già riscosso molto successo la scorsa estate con simpatiche e “stilose” borse in vimini e ci prova nuovamente quest’anno puntando sulla versatile Dori Bag realizzata in rafia per uno styling da giorno, dall’appeal contemporaneo. Si potrà portare benissimo anche la sera sia come borsa a mano, sia come borsa a spalla e magari fare match con una cintura che abbia le stesse fibbie dorate. Qui bisognerà spendere 790 euro quindi si avrà un accessorio firmato ad un budget inferiore rispetto ai sopracitati.

Tra le più belle borse in paglia va senza alcun dubbio inserita Chloé che propone la forma a cesto in due misure, grande e piccola, con dettagli in pelle di vitello lucida. Entrambe a proprio modo capienti e dallo stile casual hanno un prezzo rispettivamente di 650 e 350 euro. Stupenda la scelta dei colori della parte frontale, si va dal giallo all’azzurro cielo.

E non è finita qui perché quella che probabilmente vedrete di più in giro è il modello variopinto di Loewe che, per vostra fortuna, si trova in questi giorni scontato del 40% (a 1293 euro) su MyTheresa!

Essendo tutte a loro modo classiche le potrete riutilizzare per anni. Insomma, non avete scuse e, se festeggiate il compleanno in questo periodo, sapete cosa farvi regalare.

Silvia Zanchi