Chiara Ferragni fa impazzire i fans mostrandosi senza veli su Instagram: la foto da infarto scattata sotto la doccia.

Chiara Ferragni si lascia immortalare senza veli sotto la doccia pubblicando la foto su Instagram. Uno scatto mozzafiato quello dell’influencer più famosa d’Italia che ha condiviso la foto sul suo profilo social coprendo il fondoschiena.

In pochi minuti, la foto è diventata virale e i fans sono letteralmente impazziti commentando e condividendo lo scatto in questione che, nel momento in cui scriviamo, ha già ottenuto più di 200mila like e tantissimi commenti.

Dalla nascita della figlia Vittoria sono passati solo tre mesi, ma la Ferragni sfoggia un fisico mozzafiato e i complimenti più belli sono quelli che arrivano dalle donne.

Chiara Ferragni sotto la doccia: la foto virale

Dopo aver trascorso gli ultimi giorni in Grecia per lavoro, Chiara Ferragni è rientrata in Italia riabbracciando nuovamente i figli Leone e Vittoria. Ai fan, però, ha deciso di fare un regalo ai fan pubblicando la foto che vedete qui in alto in cui sfoggia tutta la sua indiscutibile bellezza.

Ciò che più piace di Chiara Ferragni è la sua semplicità. Nonostante il grandissimo successo, infatti, è sempre una ragazza dolce e disponibile. Da quando è diventata mamma, inoltre, con Leone e Vittoria, tira fuori la parte più amorevole della sua personalità.

I video in cui gioca con Vittoria e Leone sono sempre più amati dai fans che adorano vedere i momenti di vita quotidiana dei Ferragnez. Chiara, tuttavia, oltre ad essere una mamma e una moglie, resta un’imprenditrice di successo.

Dopo aver trascorso gli ultimi mesi dedicandosi solo alla famiglia, ha ricominciato a viaggiare per lavoro sfoggiando outfit sempre mozzafiato e in cui si mostra sempre bellissima.

La foto che vedete qui in alto, tuttavia, ha letteralmente fatto impazzire i fans. “Bellissima”, “Questa foto non me l’aspettavo, ma sei sempre stupenda”, “Unica, inimitabile, splendida”, “Aspettiamo il commento di Fedez”, “Meravigliosa“, scrivono i fans. Non mancano, poi, le solite critiche degli haters.