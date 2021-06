By

Lo smalto che si sbecca dopo l’applicazione è l’incubo di quasi tutte le donne! Capita spesso perché commettiamo 5 errori grossolani. Per fortuna, però, ci sono delle soluzioni per farlo durare di più. Scopriamole subito!

Unghie, che passione! Siamo tutte un po’ pazze per la manicure, sempre attente a seguire il trend del momento. Mani pulite e ordinate raccontano tanto di noi, della nostra personalità! Sono sempre in primo piano, al lavoro, nell’intimità della casa, e in tante altre situazioni. Care amiche le mani ce le guardano, facciamocene una ragione! Ecco perché devono essere sempre perfette.

Per prima cosa, è importante avere unghie in buona salute. E’ bene concentrarsi, di tanto in tanto, su una manicure curativa, per recuperare la bellezza delle mani, eliminando callosità, cuticole e usando prodotti idratanti.

Mettere lo smalto è sempre uno step successivo! La regola d’oro è preparare le unghie prima dell’applicazione. Ma ci sono 5 errori che quasi tutte commettiamo quando stendiamo lo smalto da sole. Vediamo insieme quali sono.

Smalto che sbecca dopo l’applicazione: i 5 errori comuni

Nei periodi di lockdown abbiamo sistemato da sole le unghie. Nonostante la buona volontà, abbiamo quasi sempre commesso 5 errori imperdonabili. Ecco quali sono e cerchiamo di evitarli!

Strofinare forte il dischetto per rimuovere lo smalto – Così fai del male alle tue unghie! Per rimuovere lo smalto, devi semplicemente appoggiarlo sull'unghia, fare una lieve pressione e trascinarlo verso l'esterno. Se resta ancora qualche traccia, ripeti l'operazione.

– Così fai del male alle tue unghie! Per rimuovere lo smalto, devi semplicemente appoggiarlo sull’unghia, fare una lieve pressione e trascinarlo verso l’esterno. Se resta ancora qualche traccia, ripeti l’operazione. Applicare lo smalto dopo creme e oli – Un errore imperdonabile! Lo smalto non farà mai presa come invece dovrebbe.

Evitare la base – E' uno sbaglio. La si 'salta' per fare prima. Ma ricorda che, un buon primer, prolunga la durata dello smalto e protegge anche le tue unghie.

Fare strati troppi spessi – Un errore che nasce da una convinzione molto discutibile. Si pensa che applicare più strati di smalto faccia durare di più la manicure. Non è così!

Saltare il top coat – Altro errore madornale, commesso per la troppa fretta! Il top coat serve a 'sigillare' lo smalto applicato che, quindi, durerà di più!

5 trucchi per far durare di più lo smalto sulle unghie

Questi sono gli errori più comuni da evitare ad ogni costo. Ma vediamo ora quali sono le 5 soluzioni per far durare di più lo smalto, in particolare quello permanente che si sbecca facilmente.

Scegli sempre smalti di buona qualità – Soprattutto per fare la base. Se fai così, lo smalto durerà di più!

– Soprattutto per fare la base. Se fai così, lo smalto durerà di più! Attenzione all’asciugatura – Sia che si tratti di smalto semplice oppure di semipermanente. La soluzione è questa: far trascorrere tutto il tempo necessario fra un’applicazione e l’altra di prodotto. Per fare prima , dopo l’applicazione dello smalto del tuo colore preferito, puoi immergere le dita in una ciotolina con dell’acqua fredda , questo aiuterà il cosmetico a sigillarsi prima. Fai attenzione però a non sbattere le unghie sul fondo del recipiente, potresti rovinare tutto il lavoro fatto!

Usa i guanti – Quando fai le faccende di casa. E' un piccolo accorgimento per far durare di più lo smalto. L'importante è farlo a distanza almeno di una mezz'ora abbondante dall'applicazione, altrimenti rischierai l'effetto contrario.

– Quando fai le faccende di casa. E’ un piccolo accorgimento per far durare di più lo smalto. L’importante è farlo a distanza almeno di una mezz’ora abbondante dall’applicazione, altrimenti rischierai l’effetto contrario. Idrata spesso e bene la pelle e le unghie – Forse non ci crederai, ma è una buona abitudine per far durare di più la tua manicure. Un consiglio: idrata le mani almeno un paio d’ore dopo aver applicato lo smalto. Un altro trucco molto efficace è quello di passare dell’olio, anche di oliva se non si ha quello apposito per unghie, sopra lo smalto: anche questo aiuta lo smalto a non rovinarsi e gli permette di sigillarsi prima.

Lava le mani con saponi 100% naturali – E' la scelta migliore per preservare nel tempo la lucentezza dello smalto.

Ora sai quali sono i trucchi per far durare di più lo smalto. Non è un’impresa impossibile, basta seguire i piccoli accorgimenti che ti abbiamo appena elencato. Fidati di noi!