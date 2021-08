Love is in the air anticipazioni: guerra fredda tra Eda e Serkan

Anticipazioni Love is in the air, continuano i punzecchiamenti tra Eda e Serkan. ecco cosa succederà nei nuovi episodi

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Anticipazioni su Love is in the air: Eda e Serkan sempre più distanti

Nella puntata di Love is in the air di lunedì 2 agosto, Eda e Serkan non faranno altro che punzecchiarsi a vicenda durante le ore di lavoro. Nell’episodio che i fan della serie avranno la possibilità di vedere il 2 agosto 2021, i due protagonisti principali mentre si troveranno in ufficio si punzecchieranno. Nello specifico, dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, si evince che sia Eda e Serkan si accorgeranno di un dettaglio importante, ovvero che entrambi hanno al dito ancora l’anello del loro finto fidanzamento.

Inoltre l’architetto vorrà sapere dalla sua ex se ha scelto di lavorare per Efe Akman (Ali Ersan Duru) per fargli un dispetto: la fanciulla risponderà sottolineando a Bolat di aver preso questa decisione per se stessa.

Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Canale 5, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, e in programmazione lunedì 2 agosto 2021, Serkan sarà deciso a rimuovere per sempre Eda dalla sua vita per il fatto di aver appreso che suo padre Alptekin (Ahmet Mark Somers) è responsabile dell’incidente che ha causato la morte dei genitori della fanciulla.

Purtroppo l’architetto, dopo aver messo la parola fine alla sua storia d’amore con la giovane studentessa, dovrà stare nuovamente a stretto contatto con lei. In particolare tutto avrà inizio quando Efe tramite una chiamata telefonica parlerà a Eda di un progetto: quest’ultima metterà subito le cose in chiaro, dato che sottolineerà al nuovo socio della holding di dover rinunciare alla sua collaborazione poiché lei e Serkan non stanno più insieme-.