Marco Liorni, chi è il presentatore di Reazione a Catena? Età, carriera, vita privata e tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Marco Liorni è un noto presentatore della tv che negli ultimi tempi si sta facendo notare per la conduzione del programma “Reazione a Catena”. Ma chi è veramente nel privato? E cosa faceva prima? Scopriamo insieme la sua età, la vita privata e tutte le curiosità che lo riguardano.

Chi è Marco Liorni, il conduttore televisivo di Reazione a catena

Tutto quel che c’è da sapere su Marco Liorni:

Nome: Marco Liorni

Data di nascita: 6 Agosto 1965

Luogo di nascita: Roma

Età: 56

Altezza: 183 cm

Peso: 72 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: Conduttore e autore di programmi televisivi

Titolo di studio: Laurea in scienze umanistiche

Account social: Instagram @marcoliorni

Sito web: /

Fin da piccolo, Marco Liorni ha sempre sognato di lavorare in tv. Motivo per cui trascorreva i pomeriggi a costringere il fratello Gianluca a giocare con lui improvvisando studi televisivi tra libri e soldadini. Dopo gli studi ha così scelto di intraprendere il lavoro in radio, arrivando a RDS e dando così inizio alla sua carriera.

Il suo inizio in tv è stato con Cronaca Nera e Domenica tutto goal, passando per Verissimo e Angeli. Ma a renderlo davvero famoso è stato il ruolo di inviato al Grande Fratello. Trampolino di lancio per lavori futuri tra i quali ricordiamo Stelle a Quattro Zampe, Real Tv e Saranno Famosi (Amici di Maria De Filippi).

Tra gli ultimi programmi a cui ha preso parte ci sono invece La vita in diretta, Estate in Diretta, Italia sì ed il recente Reazione a Catena.

Nonostante il crescente successo, però, Liorni si è sempre mostrato al pubblico come una persona timida e per certi versi insicura. Un problema che a suo dire deriverebbe dall’estrema apprensione dei genitori nei suoi confronti.

Marco Liorni: la vita privata del conduttore

Piuttosto riservato Marco Liorni è stato precedentemente sposato con Cristina, dalla quale ha avuto un figlio di nome Nicolò con il quale l’autore ha ammesso di aver riallacciato i rapporti solo di recente. Dopo essersi separato, Liorni ha poi sposato Giovanna Astolfi, rendendo note le nozze solo un anno dopo, ovvero nel 2015. Da lei ha avuto due figlie di nome Emma E Viola.

In una recente intervista, il conduttore ha parlato della moglie dicendo di essere rimasto colpito dal suo sorriso e di esserne ancora innamorato come il primo giorno. Liorni l’ha descritta come una donna sicura di se, dal carattere esplosivo e sempre allegro. E con la particolarità di essere una persona che non si arrabbia mai.

Il dramma della figlia che ha rischiato di morire

Recentemente, Marco Liorni si è aperto di più sul suo passato svelando un aneddoto sulla figlia Viola e su come quando era all’asilo, rischiò di morire. La piccola infatti si è soffocata con un pezzo di pizza e solo grazie all’intervento di disostruzione da parte della maestra è riuscita a salvarsi.

A tal proposito, Liorni, ha raccontato che l’ormai ex moglie Giovanna, ai tempi dell’iscrizione all’asilo aveva richiesto espressamente che tra le maestre ci fosse qualcuno in grado di eseguirla e tutto dopo aver saputo dalla cugina della morte di un bambino che da Ikea si era soffocato con un hot-dog.

Un evento che ha segnato Liorni nel profondo, tanto che dopo quanto accaduto alla piccola Viola ha richiesto che tutto il personale dell’asilo seguisse dei corsi per imparare l’importante tecnica della disostruzione.

Quanto guadagna Marco Liorni

Sempre più fan si chiedono di continuo quanto guadagni Marco Liorni. Ovviamente nessuno ha una cifra precisa ma stando ad una stima fatta da contocorrenteonline.it, l’autore potrebbe avere un reddito annuo che supera i 240 mila euro.

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni e nessun dato può essere considerato come certo. Di sicuro, però, i suoi fan saranno felici di sapere che il conduttore conduce sicuramente una vita economicamente stabile.

La battuta hot che ha imbarazzato lo studio

Proprio nei giorni scorsi, Liorni è stato al centro di un episodio imbarazzante di cui si è reso protagonista. Durante la conduzione di Reazione a catena, infatti, il conduttore avrebbe introdotto l gioco “Quando, Come, Dove e Perchè” dicendo:

“C’entra con i volatili, è bianco, è duro…”

Parole che hanno subito attirato l’attenzione del pubblco da casa che su witter ha iniziato a commentare chiedendo cosa stesse dicendo e asserendo si trattasse di una definzione hot. Alla fine lo stesso Liorni ci ha tenuto a precisare che si trattava dell’osso di seppia. Le sue parole, però, sembrano non aver soddisfatto del tutto il pubblico che in rete ha continuato a commentare con divertimento quello che è stato preso come un simpatico scivolone.

Marco Liorni oggi

Ad oggi Marco Liorni continua il suo lavoro come conduttore. Inoltre ha un account Instagram molto attivo e dove condivide alcuni aspetti della sua vita con i fan che sembrano apprezzare molto la cosa, interagendo spesso con lui.