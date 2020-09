È stata la prima eliminata del Grande Fratello: ecco com’è oggi

E’ stata la prima eliminata della prima edizione del Grande Fratello: sono passati vent’anni ed ecco com’è diventata e cosa fa oggi nella vita.

Francesca Piri è stata una delle concorrenti della prima, storica edizione del Grande Fratello dividendo la casa con Pietro Taricone, Cristina Plevani, Salvo Veneziano, Rocco Casilino, Maria Antonenietta Tilloca, Marina La Rosa, Sergio Volpini, Lorenzo Battistello e Roberta Beta.

L’avventura nella casa di Francesca Piri durò solo pochi giorni ed è stata la prima eliminata della storia del Grande Fratello, ma tanto bastò per farle ottenere visibilità e popolarità. Dopo vent’anni da quell’esperienza, la vita di Francesca è notevolmente cambiata come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata a Tv Blog.

La nuova vita di Francesca Piri, la prima eliminata del Grande Fratello

Quella del Grande Fratello è stata un’avventura che è durata solo quattordici giorni per Francesca Piri che, uscita dalla casa, fu travolta da una popolarità che non si aspettava.

“Rimasi scioccata dalla popolarità, non potevo più andare al supermercato o mangiare un panino in strada. Appena mi riconoscevano venivo accerchiata. La sera in cui uscii da Cinecittà, feci un primo giro in auto per Roma assieme a Marco Liorni. In quel momento mi accorsi cosa stava accadendo. Dei fan si buttarono sulla macchina, mi spaventai, non capivo cosa volessero da me. Marco sorridendo mi disse: ‘Lo vedi? Ti rendi conto?’. L’uscita dalla casa fu un incidente a cento all’ora contro un muro”, ha raccontato a Tv Blog.



Quello fu un periodo che permise a Francesca anche di guadagnare parecchio. “Ti pagavano per passare un’ora in un locale a firmare autografi. Dei soldi li misi da parte, una parte li usai per togliermi degli sfizi. Acquistai una macchina e per qualche anno mi mantenni a Roma dove svolsi una scuola di recitazione. Poi mi sono iscritta all’Università e mi sono laureata, per tornare infine a casa. Nel frattempo lavoravo, i soldi non erano così tanti da poter durare in eterno, però mi hanno aiutato molto”.

Oggi, la vita della Piri è completamente cambiata: “Mi occupo di trascrizioni di udienze penali. Lavoro da casa, il mio è uno smart working ante-covid. Mi collego con i Tribunali del nord Italia, mi mandano gli audio dei processi e li trascrivo”.