Temptation Island: la fidanzata, dopo la fine del programma, ha deciso di venire allo scoperto e di raccontare tutta la verità su di loro.

Temptation Island, anche quest’anno, è giunto al termine permettendo alle coppie che hanno scelto di prendere parte al programma di comprendere se tra di loro era vero amore o meno. Alcune sono riuscite a superare le tentazioni che il programma ha proposto per loro, mentre altre non ci sono riuscite. E’ il caso di Jessica Mascheroni e Alessandro Autera.

Il loro percorso, in un primo momento, all’interno del programma sembrava essere piuttosto tranquillo, fin quando entrambi non hanno scelto di dedicare le proprie attenzioni ai single del villaggio. Da quel momento c’è stato un risvolto che nessuno si sarebbe mai aspettato prima. Tant’è che tra la fidanzata e il single Davide Basolo sembrava quasi stesse per scattare il bacio. Una scena che non ha fatto piacere ad Alessandro che ha deciso di terminare la loro storia ed anche lei è sembrata essere dello stesso parere, ma in che rapporti sono oggi che è finito il programma?

Jessica e Alessandro dopo Temptation Island: in che rapporti sono oggi

A raccontare il tutto ci ha pensato Jessica Mascheroni dopo Temptation Island. La fidanzata, in compagnia del tentatore Alessandro Speranza, ha deciso di rispondere alle curiosità degli utenti della rete ed uno di questi le ha chiesto in che rapporti fosse con Alessandro Autura. Jessica non si è di certo tirata indietro ed ha prontamente risposto alla curiosità dell’utente, rivelandogli tutta la verità su cos’è successo dopo la fine dell’esperienza all’isola delle tentazioni.

Jessica ha ammesso che al momento sono in buoni rapporti e che lei gli augura ogni possibile bene, come potete vedere voi stessi dal video pubblicato in fondo a questo articolo. Sembrerebbe che entrambi dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia su canale 5 abbiano trovato l’occasione e il modo di potersi chiarire e che di comune accordo siano riusciti a realizzare che purtroppo per la loro relazione non c’era altro futuro se non questo. Tant’è che il pubblico della rete è convinto che ci sia del tenero tra lei e Davide Basolo, il single che ha catturato la sua attenzione all’isola delle tentazioni, ma i due almeno per il momento hanno sempre smentito il tutto.

Jessica e Alessandro dopo Temptation Island hanno confermato la scelta presa durante l’ultimo falò di confronto, che ha decretato la fine della loro storia d’amore, ma nonostante tutto non è terminato l’affetto che provano l’uno per l’altra.