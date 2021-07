Temptation Island: Manuela Carriero e Luciano Punzo hanno ricreato un falò di confronto per replicare a tutte le critiche nei loro confronti e non mancata la stoccata a Stefano Sirena, l’ex di lei.

L’ultima edizione di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. In particolar modo per l’epilogo che hanno avuto alcune relazione, come ad esempio quella tra Manuela e Stefano. A scrivere al programma era stata lei per poter capire se proseguire o meno la loro relazione dopo gli svariati tradimenti di lui. Purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, il loro amore non è riuscito a superare quest’esperienza e i due fidanzati hanno scelto di dirsi addio iniziando una relazione con i rispettivi tentatori.

Nonostante ciò non mancano le continue frecciate tra di loro, in quanto sui social non fanno altro che stuzzicarsi a vicenda. Manuela Carriero e Luciano Punzo hanno ricreato il falò di confronto, imitando il momento in cui lei ha detto addio al suo ex ripetendo alcune delle frasi che lui aveva detto durante il suo percorso nel villaggio dei fidanzati.

Manuela Carriero e Luciano Punzo imitano il falò di Temptation Island

Luciano Punzo, durante questo finto falò, ha accusato, in maniera ironica e riprendendo le parole di Stefano Sirena, Manuela Carriero di poter fare soltanto la casalinga, mentre lei ha replicato affermando che avrebbe dovuto fidarsi del giudizio della gente che avevano provato invano ad avvertirla.

Al termine di questo sketch, Luciano e Manuela ci hanno tenuto a fare alcune precisazioni, chiarendo che il contenuto social pubblicato è stato realizzato soltanto per divertimento e che voleva rispondere a tutti coloro che sui social hanno accusato l’ex tentatore di stare con lei soltanto per avere una maggiore visibilità e non perché realmente interessato alla sua persona.

Manuela e Luciano dopo Temptation Island non le hanno mandate a dire, ma visto che hanno ripetuto ciò che Stefano aveva dichiarato a Temptation Island, più che una replica agli haters è sembrata una frecciata a lui.