Tommaso e Valentina dopo Temptation Island si sono lasciati, ma lui le ha fatto un’importante promessa che ha lasciato tutti senza parole.

Tommaso e Valentina sono stati senza dubbio una delle coppie più discusse di quest’edizione di Temptation Island, che si è rivelata essere un vero e proprio successo in termini di ascolti. A far parlare non è stata soltanto la loro differenza di età, ma anche l’eccessiva gelosia di lui seguita poi da un bacio dato alla single Giulia che ha provato a conoscere anche al di fuori del programma.

Nonostante ciò, il giovane ex protagonista si dice pronto a riconquistare Valentina Nulli e sulle pagine di Uomini e Donne Magazine le ha fatto un’importante promessa, ma come reagirà lei di fronte a queste parole?

Temptation Island, Tommaso non si arrende: la promessa a Valentina spiazza

Tommaso Eletti non ha alcuna intenzione di arrendersi, nonostante sembrasse essere molto preso dalla single Giulia che ha frequentato anche una volta terminata l’esperienza a Temptation Island. Per questo motivo, durante il corso dell’intervista rilasciata al settimanale dedicato al programma di Maria De Filippi, le ha fatto un’importante promessa:

“Ce la metterò tutta per tornare con lei” ha esordito il giovane fidanzato. “Tra me e Valentina c’è un legame unico che è impossibile buttare via” ha assicurato al grande pubblico che è rimasto senza parole di fronte al loro percorso all’isola delle tentazioni. “Torneremo più innamorati che mai” ha poi aggiunto.

“A Valentina prometto che le starò sempre vicino e se torneremo insieme la nostra vita non sarà più come prima” ha poi concluso, lasciando intuire che voglia lavorare sulla sua eccessiva gelosia, ma come ha reagito lei di fronte a queste recenti dichiarazioni?

Valentina Nulli dopo Temptation Island ha dichiarato che almeno per il momento non vede alcuna speranza affinché avvenga un ritorno di fiamma tra lei e il suo ex Tommaso, ma nonostante ciò lui non sembrerebbe avere alcuna intenzione di volersi arrendere.