E’ un ex volto di Uomini e Donne, bellissima oggi come ieri a distanza di ben 12 anni dalla sua esperienza sul piccolo schermo. Di chi stiamo parlando? Scoprilo subito!

Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, si prepara alla prossima edizione che partirà a settembre.

Il successo di Uomini e Donne dura ormai da ben 25 anni! Era il 1996 quando andò in onda la prima puntata. Nel tempo il format si è evoluto, diventando il salotto più famoso d’Italia nel quale giovani e meno giovani cercano l’amore.

Negli anni si sono susseguiti tantissimi troni: quanti di voi, per esempio, ricordano quello di Natalia Angelini? Nata a Fasano in provincia di Brindisi, classe 1984, 1,68 cm d’altezza, la Angelini ha un curriculum di tutto rispetto.

Nel 2006 ha partecipato al concorso ‘Pantene Protagonist ’06”. Nello stesso anno ha vinto un premio di ben 500mila euro partecipando ad una puntata di Cultura Moderna, programma in onda su Canale 5 condotto da Teo Mammuccari.

E’ stata tronista della stagione 2008/2009 del programma Uomini e Donne, un percorso che ha concluso senza però fare una scelta. Molto chiacchierata è stata invece la sua amicizia con Leonardo Greco.

La fine della storia d’amore tra il noto tronista e Diletta Pagliano era stata addebitata proprio a Natalia. Ma Greco ha sempre smentito categoricamente, parlando di una semplice amicizia.

Nel 2009 Natalia è finita su tutte le copertine dei giornali di gossip per un presunto flirt con Eros Ramazzotti. Nonostante molti paparazzi all’epoca li abbiano immortalati insieme, i due non hanno mai confermato la relazione.

Alcuni di voi ricorderanno che Natalia Angelini ha partecipato anche a Temptation Island, nel ruolo di ‘tentatrice’. Era il 2014! Da allora, la carriera della modella pugliese si è arricchita di nuove esperienze.

Ha lavorato in televisione come conduttrice di Crossover in onda su Rai 3. Può vantare anche un’esperienza cinematografica; Gianni Veronesi l’ha voluta infatti nel suo film ‘L’ultima ruota del carro‘.

Ex Uomini e Donne: dopo 12 anni è sempre più bella!

Natalia Angelini si è messa in gioco a Uomini e Donne, concludendo la sua esperienza prima del previsto e senza scegliere nessuno. Una decisione che, all’epoca, non gli ha risparmiato critiche, ma la modella non si è mai pentita.

La Angelini ha più volte spiegato che il suo addio a Uomini e Donne è scaturito dalla consapevolezza che, in quello studio, non avrebbe mai trovato l’amore.

Ma vediamo ora come appare sui social Natalia Angelini, a distanza di ben 12 anni dalla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. Dire che è bella è poco! Seguitissima su Instagram, vanta un esercito di 14,7 mila follower. “Affamata di vita, magicamente suggestiva” – così si descrive sul social media la modella, che ormai è nell’olimpo dei personaggi pubblici.

Fisico scolpito e viso incorniciato in un meraviglioso taglio di capelli corto e scalato, che esalta i suoi occhi verdi magnetici. Così si presenta la Angelini, bella come una dea, per la quale il tempo sembra essersi fermato!

Per quest’estate 2021, la seconda con il Covid-19, l’ex tronista ha scelto di passare le vacanze nella sua terra, la Puglia, con un debole per le spiagge tra Fasano e Borgo Egnazia, le stesse località visitate dai Ferragnez circa una settimana fa.

Natalia Angelini aveva circa 24 anni quando partecipò a Uomini e Donne ed era già affascinante. Il tempo che passa non è un problema per lei, a giudicare dalle sue foto Instagram!

Compirà 37 anni il prossimo 25 dicembre ed è più in forma che mai! Avrà forse un suo ‘elisir’ di bellezza?