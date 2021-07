Uomini e Donne: l’ex tronista più discusso di sempre è ritornato con la sua storica fidanzata? Lei vuota il sacco e svela la verità.

Uomini e Donne, durante la passata stagione, ha visto tra i suoi protagonisti, Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Tra i due è sbocciato l’amore durante il Trono Classico e dopo la fine del loro percorso negli studi Elios di Roma hanno deciso di andare a vivere insieme, superando anche la durissima prova del lockdown. Nonostante ciò per loro non c’è stato alcun lieto fine, in quanto alcuni mesi dopo hanno annunciato che la loro relazione era arrivata al capolinea.

Di recente, però, lei ha confidato ai suoi fedeli sostenitori di non essere in cerca di un compagno al suo fianco e a loro è subito venuto il sospetto che tale scelta fosse dettata da un riavvicinamento all’ex tronista. Per questo motivo, smossi dalla speranza di rivederli insieme, le hanno prontamente chiesto se fosse realmente così o se fosse il caso di mettersi l’anima in pace.

Giulia D’Urso ha rotto il silenzio su Giulio Raselli, rivelando al suo fedele pubblico se questo tanto atteso ritorno di fiamma c’è oppure no.

Ritorno di fiamma per Giulio Raselli e Giulia D’Urso di Uomini e Donne? Parla lei

Purtroppo, ci dispiace comunicare ai fan della coppia, questo ritorno di fiamma non c’è mai stato. Giulia D’Urso di Uomini e Donne ha affermato che l’ex tronista non è assolutamente tornato a far parte della sua vita e che almeno per il momento sta benissimo da sola. In quanto ha ritrovato una certa serenità. Tant’è che ha rivelato che non c’è cosa più bella che far diventare se stessi la propria priorità nella vita.

“No ragá, ma perché penso di essere serena così” ha dichiarato l’ex protagonista del Trono Classico, smentendo il ritorno di fiamma con Giulio Raselli. “Dopo mesi di alti e bassi non c’é cosa più bella che essere la priorità di sé stessi e non l’opzione di qualcun altro” ha confidato, ammettendo che in questo periodo non sente in alcun modo l’esigenza di avere qualcuno al suo fianco.

“Se dovesse arrivare la ‘persona giusta’ non mi tirerei indietro, ma non la sto cercando” ha infine ammesso, ammettendo di avere iniziato la più bella storia d’amore che potesse avere: quella con se stessi.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso non sono tornati insieme. Le loro vite si sono divise da tempo ormai e hanno deciso di prendere due strade completamente diverse e non sembra si incontreranno in futuro.